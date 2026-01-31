Naslovnica
Nogomet

Veliki up slovenskega nogometa do prvenca v članski konkurenci

Brugge, 31. 01. 2026 11.37 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
J.B.
Tian Nai Koren

Tian Nai Koren že dolgo velja za enega najbolj nadarjenih nogometašev pri nas. Po odličnih predstavah v mladinskih selekcijah Maribora ga je v svoje vrste zvabil belgijski velikan Club Brugge. 16-letnik se zdaj kali v razvojni ekipi kluba v drugi belgijski ligi, kjer je v petek dočakal prvenec. Dosegel je edini gol za zmago proti Seraingu.

Tian Nai Koren je začel na klopi in v igro vstopil med polčasoma. V 72. minuti je dosegel lep zadetek po visokem predložku z desne strani, s katerim je svojemu klubu priigral nove tri točke. Club NXT, kot je uradni naziv razvojne ekipe Club Bruggea, trenutno zaseda predzadnje mesto v drugi belgijski ligi, zato so bile tri točke izjemnega pomena v boju za obstanek.

Koren je v tej sezoni v Challenger Pro League odigral 13 tekem, to pa je bil njegov prvi gol. Sin nekdanjega kapetana slovenske izbrane vrste je tudi član reprezentance do 17 let, v kateri se lahko pohvali z zavidljivo statistiko. Na 14 tekmah je dosegel devet golov.

nogomet tian nai koren club brugge belgija

KOMENTARJI1

Miran1960
31. 01. 2026 12.30
Kje le najdete ta imena? sicer so ustrezna a jih še psu ne bi dal.
Odgovori
0 0
bibaleze
