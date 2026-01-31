Veliki up slovenskega nogometa do prvenca v članski konkurenci

Tian Nai Koren je začel na klopi in v igro vstopil med polčasoma. V 72. minuti je dosegel lep zadetek po visokem predložku z desne strani, s katerim je svojemu klubu priigral nove tri točke. Club NXT, kot je uradni naziv razvojne ekipe Club Bruggea, trenutno zaseda predzadnje mesto v drugi belgijski ligi, zato so bile tri točke izjemnega pomena v boju za obstanek.
Koren je v tej sezoni v Challenger Pro League odigral 13 tekem, to pa je bil njegov prvi gol. Sin nekdanjega kapetana slovenske izbrane vrste je tudi član reprezentance do 17 let, v kateri se lahko pohvali z zavidljivo statistiko. Na 14 tekmah je dosegel devet golov.
