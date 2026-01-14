Veliki up slovenskega nogometa se seli k nemškemu drugoligašu

"Aldina Jakupovića ne zaznamuje le izjemna hitrost, temveč tudi sposobnost zaključevanja z obema nogama in njegova odločnost," je za spletno stran nemškega drugoligaša povedal športni direktor Olaf Rebbe in dodal: "Imel bo čas, da se pri nas ustali. Kot kandidat za položaj napadalca bo še okrepil našo ekipo."

Jakupović je v Bravo prestopil iz Olimpije lansko poletje, decembra pa je bil izbran tudi za igralca meseca v Prvi ligi Telemach. Devetnajstletnik je za Bravo sicer odigral 17 tekem ter prispeval pet golov in podajo. V zadnjem obdobju je znova oblekel tudi dres reprezentance do 21 let.