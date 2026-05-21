Veliko preračunavanja in predvsem ena želja: naj City premaga Villo

Angleži so imeli na začetku sezone v ligi prvakov zagotovljena štiri mesta, z odličnimi predstavami (imajo možnosti, da osvojijo vsa tri evropska tekmovanja) so si priigrali še peto.
Kot poroča BBC, so z zmago Aston Ville v evropski ligi dobili možnost še za šesto, a Villa za to ne sme končati med najboljšimi štirimi ekipami. Za tretje mesto pred zadnjim krogom možnosti nima, pred petim Liverpoolom pa ima tri točke prednosti.
Če izgubi proti Cityju in če Liverpool premaga Brentford, se bo možnost ponudila Bournemouthu ali Brightonu. Bournemouth bo šesto mesto osvojil, če ne izgubi proti Nottingham Forestu, Brighton pa, če Bournemouth izgubi, sam pa premaga Manchester United.
