Nogomet

Veliko preračunavanja in predvsem ena želja: naj City premaga Villo

London, 21. 05. 2026 15.52 pred 42 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Finale Lige Evropa: Aston Villa – Freiburg

Nogometaši Aston Ville so v sredo postali zmagovalci evropske lige. S tem bi lahko angleškim klubom zagotovili dodatno, šesto mesto v ligi prvakov, a za to obstaja en pogoj. Villa domače lige ne sme končati na četrtem mestu, ki ga trenutno zaseda, v zadnjem krogu ne sme presenetiti podprvaka Manchester Cityja, Liverpool pa mora premagati Brentford.

Angleži so imeli na začetku sezone v ligi prvakov zagotovljena štiri mesta, z odličnimi predstavami (imajo možnosti, da osvojijo vsa tri evropska tekmovanja) so si priigrali še peto.

Kot poroča BBC, so z zmago Aston Ville v evropski ligi dobili možnost še za šesto, a Villa za to ne sme končati med najboljšimi štirimi ekipami. Za tretje mesto pred zadnjim krogom možnosti nima, pred petim Liverpoolom pa ima tri točke prednosti.

Nogometaši Aston Ville so z osvojitvijo evropske lige odprli možnost še za šestega udeleženca iz angleške premier lige v elitni Ligi prvakov v prihodnji sezoni.
FOTO: Profimedia

Če izgubi proti Cityju in če Liverpool premaga Brentford, se bo možnost ponudila Bournemouthu ali Brightonu. Bournemouth bo šesto mesto osvojil, če ne izgubi proti Nottingham Forestu, Brighton pa, če Bournemouth izgubi, sam pa premaga Manchester United.

nogomet angleško prvenstvo aston villa manchester city razplet liga prvakov

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

NoriSušan
21. 05. 2026 17.09
Kaj naj bi se še preračunavalo. A ni že vse odločeno? Glede kdo pa naj bi igral v ligi prvakov pa se mi zdi bolj Villa sposobna od Liverpoola dokler bo Slot glavni.
