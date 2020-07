Veliko slavje v Madridu: Realu 34. naslov španskega prvaka ob novem spodrsljaju Barcelone

Čeprav so v zadnjih 12 letih nogometaši madridskega Reala prišli šele do svoje tretje lovorike, skupno pa jih imajo 34, so se do nje v tej sezoni dokopali povsem zasluženo.



To, kar niso znali storiti v taboru najhujšega rivala Barcelone, je s pridom izkoristil inteligentni francoski strateg na klopi belih Zinedine Zidane, ki je z določenimi modifikacijami, predvsem v taktičnem delu, povsem zasenčil rivala na klopi 'Blaugrane' Quiqueja Setiena. Da so se na Camp Nouu v zadnjih letih povsem izgubili v napačnem kadrovanju igralcev (okrepitev) in s tem posledično povsem zašli z začrtane poti, ni potrebno izgubljati odvečnih besed. Tudi tokratni poraz na domačem igrišču proti vselej srčni Osasuni (1:2), in to z igralcem več, odraža trenutno stanje duha v in okoli katalonskega ponosa. Po koncu še enega bolečega poraza, ki je Katalonce dokončno izločil iz boja za ubranitev naslova španskih državnih prvakov, je kapetan moštvaLionel Messi zgolj ponovil predhodno izrečene besede: "Pred nadaljevanjem sezone sem že dejal, da s takšno igro in odnosom ne moremo računati na vidnejši rezultat v ligi prvakov, zdaj pa smo dobili potrditev, da ta raven ni bila dovolj niti za resen boj za najprestižnejšo domačo lovoriko. V naslednjih dneh in tednih bomo morali marsikaj spremeniti," je bil kratek in jasen strelec edinega zadetka za Barcelono na tekmi proti Osasuni. za slednjo sta v polno merila Arnaiz v 16. in Torres v četrti minuti sodnikovega dodatka.