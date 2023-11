Veliko več kot zgolj kriza v Unitedu: teater sanj je postal teater ničesar

Za Manchester Unitedom je zelo težek teden. Domačemu porazu s 3:0 v mestnem derbiju je sledil še en poraz na Old Traffordu z identičnim rezultatom proti Newcastle Unitedu. Mnogi se sprašujejo, kako nizko lahko evropski velikan še pade.

"To ni dovolj dobro, to vemo," je dejal trener Manchester Uniteda Erik ten Hag po novem porazu svojega moštva, osmem na 15 letošnjih tekmah. To je bila še šesta tekma od zadnjih 12, na kateri so rdeči vragi prejeli tri zadetke ali več. Izgubili so pet od prvih desetih domačih tekem, kar je najslabši začetek sezone na domačem stadionu po letu 1930. Na omenjenih tekmah so skupno vodili zgolj 29 minut. To je statistika, ki v klubu s tako bogato zgodovino zveste navijače spravlja v obup. Trener, ki je od prevzema kluba na začetku lanske sezone zapravil že krepkih 470 milijonov evrov, moleduje za potrpljenje javnosti, a vprašanje je, koliko časa mu je še preostalo na klopi kluba, ki ga je tako zelo zaznamoval legendarni Alex Ferguson.

icon-expand Statistika Manchester Uniteda v vseh tekmovanjih v sezoni 2023/24 FOTO: Sofascore.com

Statistika Manchester Uniteda v vseh tekmovanjih v sezoni 2023/24 "Moramo držati skupaj, ampak biti disciplinirani. To preprosto moramo storiti. Vsi moramo prevzeti odgovornost in sodelovati, to je ključno," je po novem bolečem porazu v ligaškem pokalu dejal nekdanji trener nizozemskega velikana Ajaxa, ki po njegovem odhodu tone še globlje od Uniteda.

icon-expand Trenerja Newcastle Uniteda Eddie Howe (levo) in Manchester Uniteda Erik ten Hag FOTO: AP

Težava ten Haga je tudi v tem, da so številni legendarni nekdanji igralci kluba iz Manchestra danes zelo aktivni v medijih in se ne zadržujejo pri deljenju svojega kritičnega mnenja. "Na poti do komentatorske kabine včeraj sem srečal Dana Ashwortha. On je spremenil strukturo angleške nogometne zveze, popeljal Brighton v neverjetno obdobje uspehov, zdaj pa je postavil trdne temelje za nove lastnike pri Newcastlu," je po novem porazu dejal Gary Neville in nadaljeval: "On (Ashworth) je sposoben, zelo kvalificiran in ve, kaj počne. Mirno in preudarno sodeluje s svojim trenerjem, zaposlenimi, ki so odgovorni za okrepitve, in drugimi oddelki. Na zadnjih dveh tekmah je Manchester United igral proti kluboma, ki sta zaposlila prave nogometne oddelke zato, da podpirajo ekipo na igrišču in zunaj njega. Popolno nasprotje Uniteda. Nimamo športnega direktorja. Nekoč sem potoval v Newcastle, kjer so se mi tamkajšnji odlični navijači smilili, zato ker je (nekdanji lastnik) izčrpal vso energijo in navdušenje iz kluba. Bilo je boleče gledati."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke