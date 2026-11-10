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Nogomet

'Veljam za enega boljših igralcev v ligi, prihajam v dobri formi'

Brdo pri Kranju, 10. 11. 2026 17.10 pred 59 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A.M.
Aljoša Matko

V tej sezoni madžarskega prvenstva noben nogometaš ni sodeloval pri večjem številu golov kot Aljoša Matko. Odličen vtis je pustil tudi v prejšnjem reprezentančnem oknu, ključnega pomena pa utegne biti tudi v prihodnjih dneh, ko Slovenijo čakata odločilni tekmi v Ligi narodov.

V prvi skupini drugega kakovostnega razreda Lige narodov je s stoodstotnim izkupčkom na vrhu lestvice Švica, ki bo v petek gostovala v Ljudskem vrtu. Tri dni kasneje slovensko nogometno reprezentanco čaka tekma v Severni Makedoniji, ki je brez točk že praktično odpisana. Naša izbrana vrsta je pri sedmih točkah, tri manj pa ima Škotska, proti kateri je oktobra na gostovanju zablestel Aljoša Matko in Sloveniji z golom in asistenco prinesel prvo zmago proti omenjenemu nasprotniku v zgodovini. 26-letni napadalec se je tri dni pred to tekmo podpisal pod edini slovenski gol ob minimalnem porazu z izidom 2:1 v Švici, septembra pa ob zmagi z 2:0 zabil proti Severni Makedoniji.

Aljoša Matko
Aljoša Matko
FOTO: Damjan Žibert

Matko pa odličnih predstav ne kaže le v reprezentančnem dresu, pač pa tudi na klubski ravni. "Na reprezentančni zbor prihajam v dobri formi," je povedal igralec, ki je v letošnji sezoni madžarskega prvenstva sodeloval pri več kot polovici golov, ki jih je dosegel trenutno šestouvrščeni Ujpest - na 13 tekmah je zbral šest golov in tri podaje.

"Saj me poznate, ne govorim preveč, rad pokažem stvari na terenu, kjer sem borben igralec, kar me zadnje čase dobro nagrajuje," pravi Matko, ki ima še kako prav. Odkar je lansko poletje zapustil Celje, je za klub iz madžarske prestolnice na 48 obračunih dosegel 23 zadetkov in prispeval 11 asistenc.

Aljoša Matko
Aljoša Matko
FOTO: Ujpest FC

"Že v prvi sezoni na Madžarskem sem pokazal, da veljam za enega najboljših igralcev v ligi," je nadaljeval Matko, čigar predstave niso ostale neopažene: "Trenutno sem tam zadovoljen, bomo pa videli, kaj bo prineslo naslednje obdobje. Ambicije so visoke, želim se preizkusiti v katerih boljših ligah."

Naslednji resen preizkus ga čaka že v petek, ko se bo slovenska izbrana vrsta po več kot petih letih vrnila v Ljudski vrt in tam gostila Švico, ki na Fifini lestvici zaseda visoko 12. mesto. "Naša kakovost je širina kadra, tako da ni važno, kdo začne, kdo ima kartone, kdo je poškodovan ... Pokazali smo, da smo prava ekipa," je zaključil slovenski napadalec.

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Roadkill
10. 11. 2026 17.37
Odličen je
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-2
1 3
V SHESHELJ
10. 11. 2026 17.27
Ah bejž, bejž...pa spet 3 kose pojedli... edina škoda je v vsem, da Oblak brani za Slovenijo. Samo njega mi je žal.
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+0
2 2
Dražen Marjanović
10. 11. 2026 18.11
Hrvat ti je tata, to ti ne sme biti zal
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