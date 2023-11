Dan D: 'Vemo, kaj nosi ta tekma, vemo, da ima tekmec enak cilj'

"Lepo je, ko prideš do možnosti, da odločaš o nečem, kar se v Sloveniji že dolgo čaka. Vemo, kaj nosi ta tekma, vemo, da ima tekmec enak cilj," je pred srečanjem, ki bi njega in njegove varovance lahko popeljal na četrto veliko tekmovanje v zgodovini Slovenije, dejal slovenski selektor Matjaž Kek . Dodal je, da je prepričan, da so slovenski nogometaši dovolj kakovostni in pametni, da bodo tekmo uspešno izpeljali.

Kazahstanci so z razlogom v položaju kjer lahko uničijo slovenske sanje in svojo domovino popeljejo na prvo veliko tekmovanje v zgodovini. Tako kot Slovenija so po enkrat izgubili proti Finski in Danski. Razlog za točko prednosti Slovenije na lestvici tiči v zmagi Slovenije na njunem prvem obračunu v tej skupini. "Z medijskega in navijaškega stališča smo favoriti, a gotovo bo to težka tekma, ki lahko gre v eno ali drugo smer. Moramo biti dovolj dobro organizirani, da se lahko odzovemo v vsakem trenutku. Tudi Kazahstan ima kakovost, sicer ne bi imel toliko točk. Tudi oni niso naključno tu, kjer so," je pričakovanja pred tekmo komentiral Kek.

V Slovenijo so nasprotniki prileteli oslabljeni, saj bosta zaradi poškodb odsotna prvi strelec Bahtijar Zajnutdinov in kapetan Ashat Tagibergen. A nič ni zagotovljeno. "Razmišljam le o svoji reprezentanci. Vsi imamo različne težave, najsi gre za kartone ali poškodbe," je težave nasprotnikov komentiral slovenski selektor.