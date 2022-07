'Vemo, kako je Maribor prihajal do Evrope – z igro z glavo'

Podobno je razmišljal trener Radovan Karanović : "Dejstvo je, da je ekipa Šahtjorja v tekmovalnem ritmu. Glede na to, koliko priložnosti smo ustvarili, moramo biti zadovoljni. Vesel sem, da imamo dobro izhodišče. Naredili bomo vse, da gremo naprej."

Glede doseganja zadetkov je 53-letni strokovnjak na klopi državnih prvakov prepričan, da se jim bo prej ali slej odprlo: "Izhajam iz tega, da smo imeli malo časa. Zato moramo biti zadovoljni s tem, koliko priložnosti smo imeli. Kar se tiče realizacije, pričakujemo, da se bo novim fantom, pa tudi tistim, ki so tukaj že dlje časa, odprlo. Na koncu ni pomembno, kdo da gol. Pomembno je, da gremo naprej."

Zavoljo neučinkovitosti se Mariborčani na novinarski konferenci niso mogli izogniti vprašanju, ali bi bilo drugače, če bi lani najboljši strelec kluba Ognjen Mudrinski še igral v vijoličnem dresu. "Mogoče. Ampak z novimi igralci igramo drugače, v napadu imamo več možnosti. Ko se bodo sprostili in prišli v ritem, bo tudi realizacija stekla," je pred nadaljevanjem optimističen Sikošek.

"Manjkala je le pika na i. Kar se tiče igre, smo bili boljši. Zaradi tega ne moremo biti veseli, ampak če bomo na drugi tekmi igrali isto, verjamem, da bomo napredovali," je bil s predstavo sebe in soigralcev zadovoljen Sikošek. "Ustvariti si toliko priložnosti proti ekipi, ki je v tekmovalnem procesu, je pohvalno. Žal pa nam je lahko, da nismo vsaj ene izkoristili," je dodal Karanović.

Če je bilo pred začetkom tekme pričakovati, da ne eni ne drugi ne bodo tvegali veliko, smo na koncu dobili tekmo s precej zrelimi priložnostmi. Tri najlepše so zapravili domačini. Najprej se je dvakrat iz oči v oči z gostujočim vratarjem znašel Roko Baturina , v sodniškem dodatku pa je Rok Sirk , ki je zamenjal prav Baturino, z glavo meril naravnost v prečko.

Trener Maribora o tem, ali je bil presenečen, kako hitro so se v moštvo vključile že omenjene okrepitve: "Ni me presenetilo. Že na prijateljskih tekmah smo začutili, da so se (novinci, op. a.) med seboj ujeli. Zato sem vztrajal pri tej postavi. Na taki tekmi, ko ti nasproti stoji tako kakovosten nasprotnik, moraš biti zelo previden. Razen 20 minut drugega polčasa nismo trpeli. Če bi dali gol, bi tekma šla v še boljšo smer."

Brez dvoma lahko Karanovića veseli predstava poletnih prišlekov. Ivan Brnić je bil na levi strani napada predvsem v prvem polčasu odlično razpoložen. Marko Božić je odigral solidno tekmo, Baturina pa je, čeprav je ostal brez zadetka, prišel do dveh zrelih priložnosti, kar je za napadalca vselej dober znak.

Tribune Ljudskega vrta so bile lepo polne. Zbralo se je dobrih šest tisoč navijačev.

Nepremišljeno 'lutanje' ne pride v poštev

Mariborčani so večji del tekme prevladovali na igrišču, le na začetku drugega polčasa je bil Šahtjor boljši tekmec. Po mnenju Karanovića gre razlog za padec v igri iskati v fizični pripravljenosti – to je bila za njegove varovance prva tekmovalna tekma sezone, Šahtjor pa je sredi beloruskega prvenstva – Sikošek pa je mnenja, da je bil padec bolj psihološke narave.

"Med polčasom smo se dogovorili, da bomo igrali isto kot drugi polčas. Tudi trenerji so nas opozorili, da kdaj v drugi del vstopamo slabše in da bomo morali zato biti z glavo bolj pri stvari. To se nam je spet ponovilo, na tem bomo morali delati."

Na vprašanje, ali so v zadnjih minutah pri izidu 0:0 tudi nekoliko taktizirali in nalašč niso vse sile usmerili v napad, je odgovoril: "S tako miselnostjo smo šli od začetka. Vemo, kako je Maribor prihajal do Evrope - z igro z glavo. Nepremišljeno 'lutanje' ne pride v poštev. V zadnji minuti smo potem imeli še lepo priložnost. Čakanje se nam je izplačalo."

Mariborski navijači na skupinski del enega od evropskih tekmovanj, na katerega so se v času Zlatka Zahovića kar nekoliko navadili, čakajo od leta 2017. Sodeč po prvih 90 minutah, bi se jim lahko letos čakanje le izplačalo.