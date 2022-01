Venezia vodila, a Inter se je izvlekel v šampionskem slogu

Beneška ekipa je pred gostovanjem v Milanu poročala o novih okužbah v svojih vrstah, posamičnega seznama pa ni podala. Slovenski reprezentant Domen Črnigoj ni bil v njenem kadru na današnji tekmi na San Siru, nekdanji reprezentančni vratar Samir Handanović pa je branil celo tekmo za Inter.

Tekmo v lombardijski prestolnici so bolje odprli gosti, ki so povedli v 19. minuti po golu Francoza Thomasa Henryja. V razburljivem nadaljevanju je Nicolo Barella v 40. minuti izenačil na 1:1, glavni sodnik Matteo Marchetti pa je v drugi minuti podaljška po posredovanju iz sobe VAR preklical dosojeno 11-metrovko za milansko ekipo.

Izbranci gostujočega trenerja Paola Zanettija so bili na pragu neodločenega izida do same končnice dvoboja, v 90. minuti pa jih je v črno zavil napadalec iz BiH Edin Džeko in svoji ekipi priigral pomembne tri točke.

Ob 20.45 se bo začela tekma med Laziem in Atalanto. Za gostujočo ekipo ne bo igral Josip Iličić. Po poročanjih nekaterih italijanskih medijev ima slovenski reprezentant znova psihične težave, zavoljo tega je bil Kranjčan dlje časa izven pogona že v prvem valu pandemije novega koronavirusa v letu 2020. Iličić prejšnji teden na tekmi proti Interju uradno ni nastopil zaradi okužbe z novim koronavirusom.

Verona je že v petek premagala Bologno z 2:1, na današnji prvi tekmi pa sta se Genoa in Udinese razšla brez golov. Nedeljski pari so Cagliari - Fiorentina, Torino - Sassuolo, Napoli - Salernitana, Spezia - Sampdoria, Empoli - Roma in AC Milan - Juventus.