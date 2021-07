Venezuela je zgolj še ena ovira na poti v olimpijski raj

Tako kot pred tekmo proti Poljski so naši fantje od nasprotnika na sobotnem polfinalnem obračunu, ki ga bomo na Kanalu A in VOYO neposredno prenašali od 15.10 , prepričljivo boljši v skoraj vsaki statistični prvini. Navdušuje predvsem njihov met z razdalje. Zadeli so kar 50,7 % metov za tri točke. Dosegli so tudi največ trojk (36) izmed vseh ekip na vseh štirih kvalifikacijskih turnirjih. Pred pričakovanim finalom proti domačinom torej blestijo v prvini košarkarske igre, po kateri je Litva znana že desetletja. A najprej morajo leteči Slovenci premagati ekipo, ki jo je Litva v skupini uspešno porazila.

"Čaka nas obračun z Venezuelo, ki igra zelo agresivno košarko. Igralci imajo velik atletski potencial, da igrajo dobro obrambo. Zato bomo morali biti v napadu še toliko preciznejši ter predvsem vztrajati pri tem, v čemer smo uspešni in s takšnim pristopom si lahko priigramo nastop v finalu, ki si ga vsi močno želimo," je formulo za uspeh v polfinalu opisal Sekulić. Njegov nasprotnik na klopi Venezuele, Fernando Duro , je z uspešnim napredovanjem že dosegel zastavljeni cilj. Vsaka dodatna zmaga bo za južnoameriško reprezentanco velik uspeh. Po zmagi nad Južno Korejo, ko še ni vedel, da jim bo nasproti stala Slovenija, je samozavestno dejal, da mu je vseeno, s kom se bodo srečali, saj bodo preprosto dali vse od sebe in videli, kako daleč jih bo to pripeljalo.

Močna igra v obrambi, ki je na trenutke lahko tudi 'umazana'

Na obeh tekmah v skupini Slovenci niso podcenjevali nasprotnikov in to se v polfinalu ne bo spremenilo, če sodimo po besedah Sekulićevih varovancev. Kapetan Edo Murič se zaveda prednosti Venezuelcev: "Igrajo res hitro in močno košarko. So izkušeni igralci, ki igrajo skupaj že dolgo." Korak dlje v analizi nasprotnika pa je šel Aleksej Nikolić: "Južnoameričani slovijo predvsem po trdi obrambi, ki je mogoče na trenutke tudi 'umazana', ampak morali se bomo prilagoditi."

Kljub spoštovanju, ki ga čutijo slovenski košarkarji do nasprotnikov, se Murič in Nikolić strinjata, da bo največ odvisno od razpoloženosti slovenskih igralcev. "Če bomo ohranili motivacijo, igrivost in nepopustljivost, mislim, da nam bo uspelo in lahko pridemo do finala," je svoj motivacijski nagovor pred tekmo napovedal slovenski kapetan.