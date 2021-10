Venezuelske nogometašice nekdanjega selektorja obtožile spolnega nadlegovanja

"Lani nam je ena soigralka priznala, da jo je Zseremeta spolno zlorabil, ko je bila stara le 14 let," so v skupni izjavi zapisale venezuelske nogometašice, ki jo je objavila prva zvezdnica in napadalka Atletica iz Madrida Deyna Castellanos.

"Odločile smo se, da prekinemo molk in razkrijemo pravo podobo nekdanjega selektorja, ki je v svojem mandatu telesno in psihično nadlegoval igralke ter jih spolno zlorabljal," so o zdaj 55-letnemu nekdanjemu selektorju med drugim zapisale venezuelske nogometašice ter dodale, da so številne igralke priznale, da jih je Zseremeta psihično in telesno nadlegoval, njihovo mesto v reprezentanci pa pogojeval z izsiljevanjem in nespodobnimi povabili.