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Nogomet

Verbič se bo kmalu predstavil kot okrepitev Celja

Celje, 31. 07. 2026 12.25 pred 41 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.M.
Benjamin Verbič

Slovenski reprezentant Benjamin Verbič bo danes tudi uradno postal novi (stari) član NK Celje. Odmevna okrepitev, ki se v mesto grofov vrača po 11 letih, bo predstavljena ob 15. uri. Novinarsko konferenco boste lahko v živo pospremili na naši spletni strani.

Benjamin Verbič je za približno 1,2 milijona evrov leta 2015 zapustil Celje in prestopil v Kobenhavn. V naslednjem desetletju je pustil neizbrisen pečat v slovenski izbrani vrsti, na klubski ravni pa igral še za kijevski Dinamo, varšavsko Legio ter grška Panathinaikos in Levadiakos. Po izteku pogodbe se vrača tja, kjer se je uspešna nogometna pot začela.

Preberi še Verbič se vrača domov: s Celjem podpisal štiriletno pogodbo

33-letni otrok grofov je presenetljivo podpisal kar štiriletno pogodbo. Celje bo v njem dobilo nogometaša z bogatimi izkušnjami, ki bi moral povečati predvsem kakovost na krilnem položaju, kjer zasedba grofov trenutno ne ponuja nevarnosti in konkretnosti.

Prenos novinarske konference boste od 15. ure lahko spremljali na naši spletni strani.

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KOMENTARJI1

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okioki
31. 07. 2026 13.09
S takšno igro kot so pokazali proti Albancem jim tudi Mbapé ne bi pomagal,žal.
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