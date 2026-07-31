Verbič se bo kmalu predstavil kot okrepitev Celja

Benjamin Verbič je za približno 1,2 milijona evrov leta 2015 zapustil Celje in prestopil v Kobenhavn. V naslednjem desetletju je pustil neizbrisen pečat v slovenski izbrani vrsti, na klubski ravni pa igral še za kijevski Dinamo, varšavsko Legio ter grška Panathinaikos in Levadiakos. Po izteku pogodbe se vrača tja, kjer se je uspešna nogometna pot začela.

33-letni otrok grofov je presenetljivo podpisal kar štiriletno pogodbo. Celje bo v njem dobilo nogometaša z bogatimi izkušnjami, ki bi moral povečati predvsem kakovost na krilnem položaju, kjer zasedba grofov trenutno ne ponuja nevarnosti in konkretnosti.

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