Verbič: Ob prihodu v garderobo se vrnejo spomini z evropskega prvenstva

Slovensko nogometno reprezentanco v naslednjih dneh čakata prijateljski tekmi z Luksemburgom ter Bosno in Hercegovino. V slovenskem taboru pred pripravljalnima tekmama pravijo, da kljub nepomembnosti rezultata motivacije ne manjka. Merijo na dve zmagi in da poskušajo nekaj novih zadev.

Selektor Matjaž Kek je že ob razkritju seznama dejal, da sta tekmi uvod v jesenski del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 in bosta tudi priložnost za povratnike in novince. Na seznamu je v primerjavi z marčevskima tekmama za obstanek v ligi B lige narodov proti Slovaški nekaj sprememb.

"Zagotovo je rezultat pomemben, pomembno pa je tudi, kako bomo izgledali. Zavedamo se, da sta to zadnji tekmi pred pravimi tekmami, ki sledijo. Zagotovo bomo v obeh šli na zmago, da poskusimo nekaj novih zadev in vidimo, kje smo. Nismo se videli nekaj mesecev, nekaj je novih obrazov, tako da gremo lepo sproščeno skozi teden in skušati igrati najbolje, kar se da," je pred današnjim treningom na Brdu pri Kranju uvodoma dejal Erik Janža. "V glavi se moraš pripraviti, da ni konec sezone. Reprezentanca je najlepše, kar se lahko zgodi nogometašu, tako da mislim, da nihče nima težav z motivacijo," je dejal 31-letni levi bočni branilec o prijateljskih tekmah.

Erik Janža zagotavlja, da motivacije tudi za prijateljske tekme ne manjka. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kek je moral sicer po posvetu z zdravniško službo kmalu spreminjati seznam, namesto načetega dvojca graškega Sturma Tomija Horvata in Jona Gorenca Stankovića je vpoklical tudi Benjamina Verbiča, ki za izbrano vrsto ni igral vse od lanskega evropskega prvenstva. "Vsakič, ko pridem v reprezentanco, sem vedno znova motiviran, tako je tudi zdaj. Tudi če sta dve prijateljski tekmi, bomo poskušali vsi skupaj oddelati stoodstotno," je dejal Verbič, ki je v slovenskem dresu že zbral 61 nastopov.

"Ko sem prvič prišel v garderobo, se vrnejo vsi ti spomini iz evropskega prvenstva, tako da je po dveh, treh dneh tako, kot da me ni bilo en mesec, ne pa eno leto. Takoj se spet vrneš v tiste stare stalnice in nadaljuješ, kjer si končal," je povedal Verbič, v letošnji sezoni član grškega Levadiakosa. "Eno leto me ni bilo, vsaka nova tekma je novo dokazovanje, to selektor vedno ponavlja in vedno zahteva, da se potrudimo po najboljših močeh. Ta tekma bo tudi zame eno dokazovanje, Luksemburg je dobra reprezentanca, ni enaka, kot je bila pred desetimi leti, ko je bila primerljiva s kakšnim San Marinom. Zdaj imajo dobre igralce, če ostali pričakujejo lahko tekmo, to ne bo. Treba bo iti na glavo, kot rad pravi selektor," je še dodal o prvem letošnjem prijateljskem izzivu Slovenije.

Benjamin Verbič FOTO: Profimedia icon-expand

Da bo Luksemburg neugoden tekmec, se strinja tudi Janža. "So zelo neugodna reprezentanca z nekaj naturaliziranimi igralci, tudi selektor nas je na to že opozoril. Motivacije ne bo manjkalo, četudi je to Luksemburg, manjši stadion, manj občinstva. Tudi mi imamo nekaj novih fantov z dodatno motivacijo, tako da s tem ne bo težav." "Kar se tiče Bosne, bomo videli po prvi tekmi, v kakšnem stanju bomo. Mogoče bo kdo utrujen ali karkoli. Rad bi vse povabil na tekmo, če kdo še ni kupil karte, da bo stadion v Celju razprodan in da skupaj odigramo še to zadnjo tekmo pred kvalifikacijami," pa je član poljskega Gornik Zabrzeja še pogledal proti tekmi z Bosno.