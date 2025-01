Verbič ostaja v Grčiji, a ne v Atenah

Benjamin Verbič je v Grčiji našel nov klub, oblekel bo dres trenutno 12. moštva grškega prvenstva. Levadiakos je po 19 tekmah zbral 18 točk, sedem krogov pred koncem prvega dela pa se mu obeta nadaljevanje sezone v skupini za obstanek.

Verbič je kariero začel v Vojniku in Celju, od koder je poleti 2015 prestopil v danski Kobenhavn. Svojo pot je nadaljeval pri Dinamu iz Kijeva, nato pa je kot posojeni nogometaš ukrajinskega velikana zastopal še barve Legie iz Varšave.

V grški Panathinaikos je prestopil pred sezono 2022/23 in bil sprva stalni član prve enajsterice, v zadnjem času pa se je znašel povsem na stranskem tiru. Pogodbo z velikanom iz Aten je prekinil pred dobrim mesecem dni.

Za Panathinaikos je Verbič nastopil na 58 tekmah in se podpisal pod sedem golov. V članski karieri je za svoje klube odigral 418 tekem ter dosegel 102 golov in 52 podaj. Za reprezentanco je debitiral pred skoraj 10 leti, in sicer konec marca 2015. Od tedaj je dres z državnim grbom oblekel 61-krat in dosegel šest golov, med drugim tudi tistega proti Kazahstanu, ki je Sloveniji tlakoval pot na evropsko prvenstvo v Nemčiji.