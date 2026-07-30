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Nogomet

Verbič se vrača domov: s Celjem podpisal štiriletno pogodbo

Celje, 30. 07. 2026 18.52 pred 10 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
Simon Valant
Benjamin Verbič

Kar se je napovedovalo že nekaj časa, se je zdaj tudi uresničilo. Benjamin Verbič je v četrtek podpisal štiriletno pogodbo z NK Celje in se po 11 letih igranja v tujini vrača v klub, v katerem je naredil prve članske nogometne korake. Grofje bodo v petek uradno potrdili prestop in predstavili svojega povratnika. Izkušeni krilni napadalec bo po vsej verjetnosti že v soboto v kadru za štajerski derbi z Mariborom.

Gre za odmevno okrepitev, saj se v knežje mesto vrača nogometaš z bogatimi izkušnjami iz evropskih tekmovanj in slovenske reprezentance. Benjamin Verbič bi moral povečati predvsem kakovost na krilnem položaju, kjer zasedba grofov na začetku sezone ni ponudila dovolj individualne nevarnosti in konkretnosti.

Pogodba, ki odpira tudi nekaj vprašanj

Nekoliko presenetljiva je predvsem dolžina sodelovanja. Verbič bo letos dopolnil 33 let, Celjani pa so mu ponudili pogodbo za kar štiri sezone. Takšna zaveza za nogometaša v poznejšem obdobju kariere zagotovo prinaša določeno tveganje, saj bo veliko odvisno od njegove telesne pripravljenosti, zdravja in sposobnosti ohranjanja najvišje tekmovalne ravni.

Benjamin Verbič
Benjamin Verbič
FOTO: Profimedia

Po drugi strani Celje ne dobiva zgolj nogometaša, temveč tudi otroka kluba, reprezentanta ter igralca, ki pozna pritisk boja za lovorike in nastopanja na največjih evropskih odrih. Če se bo približal svojim najboljšim predstavam, bi lahko bil pravi "kapitalec" v ekipi, ki bo v prihodnjih tednih lovila zgodovinsko uvrstitev v ligaški del Lige prvakov.

Verbič je Celje zapustil leta 2015. Takrat je kot 21-letnik za približno 1,2 milijona evrov prestopil v Kobenhavn in poskrbel za enega največjih prestopov v zgodovini kluba.

Benjamin Verbič v dresu Celja
Benjamin Verbič v dresu Celja
FOTO: Damjan Žibert

Sezono pred odhodom je bil eden najpomembnejših posameznikov izjemno nadarjene celjske generacije, ki je pod vodstvom mladega Simona Rožmana državno prvenstvo končala na drugem mestu.

Od Danske do Ukrajine, Poljske in Grčije

V naslednjem desetletju je Vojničan pustil globok pečat tudi v slovenski reprezentanci, na klubski ravni pa osvajal lovorike na Danskem in v Ukrajini. Tako s Kobenhavnom kot kijevskim Dinamom je nastopal v Ligi prvakov, pozneje pa je nosil še dresa varšavske Legie in atenskega Panathinaikosa.

Zadnje leto in pol je igral za grški Levadiakos, zdaj pa se njegovo dolgo nogometno popotovanje v tujini končuje tam, kjer se je začelo.

Slovenski javnosti je ostal posebej v spominu tudi po zadetku proti Kazahstanu, s katerim je reprezentanca novembra 2023 potrdila uvrstitev na evropsko prvenstvo 2024.

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lucas Grof
31. 07. 2026 08.47
Bravo Celje 💙💛💙💛 Dobrodošel doma 💙💛💙💛
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+1
1 0
Malo_sutra
30. 07. 2026 20.42
top, igras doma za 25.000€ mesecno, fous
Odgovori
+1
1 0
štajerc65
30. 07. 2026 20.34
Kot prvo mu je treba povedat da se strelja na nasprotnikov gol. Ker Afričani v Celju to se ne znajo ker se še niso vklopili v moštvo. 😂😂
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0 0
Xmmx
30. 07. 2026 19.56
Zelo dobra okrepitev..
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0 0
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