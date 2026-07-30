Verbič se vrača domov: s Celjem podpisal štiriletno pogodbo

Gre za odmevno okrepitev, saj se v knežje mesto vrača nogometaš z bogatimi izkušnjami iz evropskih tekmovanj in slovenske reprezentance. Benjamin Verbič bi moral povečati predvsem kakovost na krilnem položaju, kjer zasedba grofov na začetku sezone ni ponudila dovolj individualne nevarnosti in konkretnosti.
Pogodba, ki odpira tudi nekaj vprašanj
Nekoliko presenetljiva je predvsem dolžina sodelovanja. Verbič bo letos dopolnil 33 let, Celjani pa so mu ponudili pogodbo za kar štiri sezone. Takšna zaveza za nogometaša v poznejšem obdobju kariere zagotovo prinaša določeno tveganje, saj bo veliko odvisno od njegove telesne pripravljenosti, zdravja in sposobnosti ohranjanja najvišje tekmovalne ravni.
Po drugi strani Celje ne dobiva zgolj nogometaša, temveč tudi otroka kluba, reprezentanta ter igralca, ki pozna pritisk boja za lovorike in nastopanja na največjih evropskih odrih. Če se bo približal svojim najboljšim predstavam, bi lahko bil pravi "kapitalec" v ekipi, ki bo v prihodnjih tednih lovila zgodovinsko uvrstitev v ligaški del Lige prvakov.
Verbič je Celje zapustil leta 2015. Takrat je kot 21-letnik za približno 1,2 milijona evrov prestopil v Kobenhavn in poskrbel za enega največjih prestopov v zgodovini kluba.
Sezono pred odhodom je bil eden najpomembnejših posameznikov izjemno nadarjene celjske generacije, ki je pod vodstvom mladega Simona Rožmana državno prvenstvo končala na drugem mestu.
Od Danske do Ukrajine, Poljske in Grčije
V naslednjem desetletju je Vojničan pustil globok pečat tudi v slovenski reprezentanci, na klubski ravni pa osvajal lovorike na Danskem in v Ukrajini. Tako s Kobenhavnom kot kijevskim Dinamom je nastopal v Ligi prvakov, pozneje pa je nosil še dresa varšavske Legie in atenskega Panathinaikosa.
Zadnje leto in pol je igral za grški Levadiakos, zdaj pa se njegovo dolgo nogometno popotovanje v tujini končuje tam, kjer se je začelo.
Slovenski javnosti je ostal posebej v spominu tudi po zadetku proti Kazahstanu, s katerim je reprezentanca novembra 2023 potrdila uvrstitev na evropsko prvenstvo 2024.
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