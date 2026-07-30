Verbič se vrača domov: s Celjem podpisal štiriletno pogodbo

Gre za odmevno okrepitev, saj se v knežje mesto vrača nogometaš z bogatimi izkušnjami iz evropskih tekmovanj in slovenske reprezentance. Benjamin Verbič bi moral povečati predvsem kakovost na krilnem položaju, kjer zasedba grofov na začetku sezone ni ponudila dovolj individualne nevarnosti in konkretnosti.

Pogodba, ki odpira tudi nekaj vprašanj

Nekoliko presenetljiva je predvsem dolžina sodelovanja. Verbič bo letos dopolnil 33 let, Celjani pa so mu ponudili pogodbo za kar štiri sezone. Takšna zaveza za nogometaša v poznejšem obdobju kariere zagotovo prinaša določeno tveganje, saj bo veliko odvisno od njegove telesne pripravljenosti, zdravja in sposobnosti ohranjanja najvišje tekmovalne ravni.

Benjamin Verbič FOTO: Profimedia

Po drugi strani Celje ne dobiva zgolj nogometaša, temveč tudi otroka kluba, reprezentanta ter igralca, ki pozna pritisk boja za lovorike in nastopanja na največjih evropskih odrih. Če se bo približal svojim najboljšim predstavam, bi lahko bil pravi "kapitalec" v ekipi, ki bo v prihodnjih tednih lovila zgodovinsko uvrstitev v ligaški del Lige prvakov. Verbič je Celje zapustil leta 2015. Takrat je kot 21-letnik za približno 1,2 milijona evrov prestopil v Kobenhavn in poskrbel za enega največjih prestopov v zgodovini kluba.

Benjamin Verbič v dresu Celja FOTO: Damjan Žibert

Sezono pred odhodom je bil eden najpomembnejših posameznikov izjemno nadarjene celjske generacije, ki je pod vodstvom mladega Simona Rožmana državno prvenstvo končala na drugem mestu.

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