Nogomet

Verbič z mojstrovino kaznoval 'svoj' Panathinaikos

Atene, 01. 09. 2025 11.10 | Posodobljeno pred 52 minutami

Avtor
A.M.
Benjamin Verbič, ki ni na seznamu slovenske reprezentance za kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Švedski in Švici, je ponovno opozoril nase. V drugem krogu grškega prvenstva je 31-letni Slovenec z odličnim zadetkom postavil končni izid 1:1 na tekmi med Panathinaikosom in Levadiakosom.

Benjamin Verbič
Benjamin Verbič FOTO: Levadiakos FC

Benjamin Verbič je lani po več kot treh letih igranja za Panathinaikos sporazumno prekinil pogodbo s klubom in mesec dni kasneje podpisal za Levadiakos. Po koncu minule sezone se je zdelo, da bo poiskal nov izziv, na koncu pa je vendarle ostal v Grčiji.

Pred natanko enim tednom je na prvi ligaški tekmi sezone odigral slabe pol ure, v nedeljo pa za dokazovanje dobil še nekaj minut manj, a kljub temu zablestel. Panathinaikos je pred domačimi navijači proti Levadiakosu povedel po manj kot minuti igre in imel v nadaljevanju nekaj dobrih priložnosti za povišanje prednosti, a jim to ni uspelo.

Verbič je v igro vstopil v 66. minuti in ob koncu rednega dela postavil končni rezultat. Po odličnem sprejemu in odigrani dvojni podaji je prišel do strela iz zelo težkega položaja ter ob pomoči prečke žogo poslal v mrežo. Iz spoštovanja do nekdanjega kluba zadetka ni proslavljal.

Verbič in soigralci so tako odlično vstopili v novo sezono. V uvodnem krogu so s 3:2 premagali Kifisio, takrat je dvakrat zadel slovenski napadalec Alen Ožbolt.

nogomet benjamin verbič panathinaikos Levadiakos
KOMENTARJI (3)

športnik66
01. 09. 2025 12.02
+1
Bravo Beni! Čudovit gol! In to ravni proti klubu, ki te ni znal ceniti - zadnji 2 leti so te pustili sedeti na klopi...
ODGOVORI
1 0
assassin911
01. 09. 2025 11.30
+1
Lepa akcija in gol. Bravo.
ODGOVORI
1 0
Castrum
01. 09. 2025 11.25
+1
Vrhunski gol!
ODGOVORI
1 0
