Verbič z mojstrovino kaznoval 'svoj' Panathinaikos

Benjamin Verbič je lani po več kot treh letih igranja za Panathinaikos sporazumno prekinil pogodbo s klubom in mesec dni kasneje podpisal za Levadiakos. Po koncu minule sezone se je zdelo, da bo poiskal nov izziv, na koncu pa je vendarle ostal v Grčiji.

Pred natanko enim tednom je na prvi ligaški tekmi sezone odigral slabe pol ure, v nedeljo pa za dokazovanje dobil še nekaj minut manj, a kljub temu zablestel. Panathinaikos je pred domačimi navijači proti Levadiakosu povedel po manj kot minuti igre in imel v nadaljevanju nekaj dobrih priložnosti za povišanje prednosti, a jim to ni uspelo.

Verbič je v igro vstopil v 66. minuti in ob koncu rednega dela postavil končni rezultat. Po odličnem sprejemu in odigrani dvojni podaji je prišel do strela iz zelo težkega položaja ter ob pomoči prečke žogo poslal v mrežo. Iz spoštovanja do nekdanjega kluba zadetka ni proslavljal.