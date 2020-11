Verbič za Fuzbal: Messi ima neverjetno tehniko, ne vem, ali takšno premore še kdo

Čeprav kapetan Barcelone Lionel Messi , ki je sicer izsilil enajstmetrovko in jo tudi izvajal, ni igral na ravni, na kakršni zna, je bil nekdanji vezist Celja in Köbenhavna nad svojim vzornikom navdušen. "Povsem drugače je, ko ga gledaš po televiziji ali ko igraš proti njemu. To je res ena neverjetna tehnika, ne vem, ali takšno še kdo premore. Navdušen sem bil nad sprejemom žoge, nad njegovo inteligenco. Ni veliko tekel, a na tiste momente, ko si zaželi, je res res nevaren," doda Verbič. Ta se je pred obračunom s soigralci sicer dogovoril, da bo dres Barcine desetice po tekmi pripadel njemu, a mu ga je z obljubo, da ga bo dobil na povratni tekmi v Kijevu, izmaknil romunski trener Kijevčanov Mirca Lucescu .

Najboljša posameznika na igrišču sta bila sicer vratarja – Marc Andre ter Stegen pri Barceloni in Ruslan Nešeret pri kijevskemu Dinamu. 18-letnik je šele tretji čuvaj mreže ukrajinskih podprvakov, priložnost pa je dobil le zato, ker sta bila prvi in drugi okužena z novim koronavirusom. " S tem vratarjem treniram že pol leta, vsi v moštvu mu napovedujejo veliko kariero. Na treningih je izvrsten. Ne morem reči, da smo pričakovali, da bo na tekmi z Barcelono zablestel, smo pa vedeli, da je tega zmožen," o novem biseru ukrajinskega nogometa razkrije Verbič.

Vezist slovenske reprezentance, zanjo je zbral 29 nastopov in zabil 5 golov, se je že pridružil kolegom izbrane vrste pred odločilnima tekmama v ligi narodov – s Kosovom doma in Grčijo v gosteh. "Upam, da bomo do konca odigrali, kakor znamo. Da bomo verjeli v to, kar selektor (Matjaž Kek) poudarja že od samega začetka, in sicer da moramo igrati svojo igro," se tudi na to temo razgovori Verbič. Ta pozdravlja vrnitev Josipa Iličića v reprezentanco. Več pa ... le en klik stran.