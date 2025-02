Verbič zablestel na sanjskem debiju v novem klubu

V igro je vstopil v 63. minuti, priložnosti, ki mu jo je ponudil trener Nikolaos Papadopoulos , pa ne bi mogel bolje izkoristiti. V zaključku tekme je namreč dosegel prvenec v dresu Levadiakosa, to pa je nadgradil še z asistenco v sodniškem dodatku.

Levadiakos, ki je od 20. minute zaostajal, je tako spisal popoln preobrat, s katerim se je dokopal do tretje zaporedne zmage v grški ligi. S tem so Verbič in soigralci, med katerimi je tudi slovenski napadalec Alen Ožbolt, vse bližje mestom, ki prinašajo kvalifikacije za borbo za prvaka.

Panathinaikos, kjer igra Adam Gnezda Čerin, je s 3:1 presenetljivo izgubil proti Lamii, slovenski vezist pa je ob tem odigral celotno srečanje. Tretjeuvrščeni Panathinaikos zdaj za vodilnim Olympiacosom zaostaja za osem točk.