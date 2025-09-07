'Verjamem, da se bo v Švici tudi nas kaj vprašalo. V Basel gremo po zmago'

Švica ima, podobno kot Švedska, v napadu številna močna orožja, v zadnjem času je "vroč" predvsem Breel Embolo. Na zadnjih štirih tekmah je dosegel pet golov, dva proti Kosovu, kjer je dobro sodeloval z Danom Ndoyejem, Fabianom Riederjem in Rubenom Vargasom. "Trenutno smo brutalno učinkoviti," je izjavil Embolo. Švica je na zadnjih štirih tekmah dosegla 15 zadetkov.
"Točka proti Švedski je dobra popotnica pred tekmo s Švico, kjer bomo poskušali osvojiti vse tri. Na koncu lahko rečemo, da je bil remi v Stožicah zaslužen. Švedi so izkoristili svoji priložnosti, mi smo bili morda nevarnejši, a slabši v polju, zato je delitev točk pravičen razplet," pred nadaljevanjem kvalifikacij za EP meni Andraž Šporar.
"Po izenačenju smo imeli nekaj priložnosti, da bi povedli, a smo nato prejeli še en zadetek. Pokazali smo karakter in se vrnili. Seveda ni poln izkupiček, a glede na potek srečanja tudi remiju ne bomo gledali v zobe. Zagotovo je dobra popotnica pred tekmo s Švico, ki ima resda vrhunsko reprezentanco, a verjamem, da se bo tudi nas kaj vprašalo. V Basel gremo po zmago," je dodal povratnik na Slovaško. Ljubljančan se je namreč vrnil k Slovanu iz Bratislave.
Seznam Švice:
- vratarji: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Pascal Loretz (Luzern), Marvin Keller (Young Boys);
- branilci: Miro Muheim (Hamburger SV), Silvan Widmer (Mainz), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Manuel Akanji (Inter Milano), Ricardo Rodriguez (Betis), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Isaac Schmidt (Werder Breman);
- vezisti: Denis Zakaria (Monaco), Remo Freuler (Bologna), Johan Manzambi (Freiburg), Granit Xhaka (Sunderland), Simon Sohm (Fiorentina), Vincent Sierro (Al-Šabab), Michel Aebischer (Pisa), Fabian Rieder (Stuttgart);
- napadalci: Breel Embolo (Monaco), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Joel Monteiro (Young Boys), Ruben Vargas (Sevilla), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.