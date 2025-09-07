Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

'Verjamem, da se bo v Švici tudi nas kaj vprašalo. V Basel gremo po zmago'

Basel, 07. 09. 2025 08.59 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J. , B.B.
Komentarji
5

Uvodna tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo je za nami. Slovenska izbrana vrsta je v razprodanih Stožicah gostila Švede in v izdihljajih srečanja iztržila pomembno točko. Slovenija se je s Švico, ki je najvišje na lestvici Mednarodne nogometne zveze v skupini B, skupno merila že devetkrat, proti njej pa ima dve zmagi, neodločen izid in šest porazov.

Švica ima, podobno kot Švedska, v napadu številna močna orožja, v zadnjem času je "vroč" predvsem Breel Embolo. Na zadnjih štirih tekmah je dosegel pet golov, dva proti Kosovu, kjer je dobro sodeloval z Danom Ndoyejem, Fabianom Riederjem in Rubenom Vargasom. "Trenutno smo brutalno učinkoviti," je izjavil Embolo. Švica je na zadnjih štirih tekmah dosegla 15 zadetkov. 

Benjamin Šeško, Petar Stojanović in Andraž Šporar
Benjamin Šeško, Petar Stojanović in Andraž Šporar FOTO: Luka Kotnik

"Točka proti Švedski je dobra popotnica pred tekmo s Švico, kjer bomo poskušali osvojiti vse tri. Na koncu lahko rečemo, da je bil remi v Stožicah zaslužen. Švedi so izkoristili svoji priložnosti, mi smo bili morda nevarnejši, a slabši v polju, zato je delitev točk pravičen razplet," pred nadaljevanjem kvalifikacij za EP meni Andraž Šporar

Preberi še 'Pred tremi ali štirimi leti bi takšno tekmo gladko izgubili'

"Po izenačenju smo imeli nekaj priložnosti, da bi povedli, a smo nato prejeli še en zadetek. Pokazali smo karakter in se vrnili. Seveda ni poln izkupiček, a glede na potek srečanja tudi remiju ne bomo gledali v zobe. Zagotovo je dobra popotnica pred tekmo s Švico, ki ima resda vrhunsko reprezentanco, a verjamem, da se bo tudi nas kaj vprašalo. V Basel gremo po zmago," je dodal povratnik na Slovaško. Ljubljančan se je namreč vrnil k Slovanu iz Bratislave.

Seznam Švice:
- vratarji: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Pascal Loretz (Luzern), Marvin Keller (Young Boys);
- branilci: Miro Muheim (Hamburger SV), Silvan Widmer (Mainz), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Manuel Akanji (Inter Milano), Ricardo Rodriguez (Betis), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Isaac Schmidt (Werder Breman);
- vezisti: Denis Zakaria (Monaco), Remo Freuler (Bologna), Johan Manzambi (Freiburg), Granit Xhaka (Sunderland), Simon Sohm (Fiorentina), Vincent Sierro (Al-Šabab), Michel Aebischer (Pisa), Fabian Rieder (Stuttgart);
- napadalci: Breel Embolo (Monaco), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Joel Monteiro (Young Boys), Ruben Vargas (Sevilla), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf).

nogomet šporar slovenija ep kvalifikacije
Naslednji članek

Maroko 17. udeleženec svetovnega prvenstva

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Panter 63
07. 09. 2025 09.57
Oni CASTRUM je napisal pri porazu Srbov v košarki da takšna bahatost se večkrat maščuje Hrvatom in Srbom in da so znani po tem. Tukaj pa kaj je glede Slovenije. Že v naslovu vidiš bahatost. Kljukec CASTRUM tega ne vidi, glavno da on ne more brez Srbov in Hrvatov. Srečno Slovenija juter.
ODGOVORI
0 0
Glavni_Baja
07. 09. 2025 10.00
+1
ne more brez tega 💩💩💩
ODGOVORI
1 0
dule100
07. 09. 2025 09.45
+2
Tole pa bo katastrofa!
ODGOVORI
2 0
Kriss-slo
07. 09. 2025 09.44
+1
s to ne samozavestjo ki ste jo pokazali v prvem polcasu bo zelo tezko narest kaj proti odlicni svici..ce bodo bolj odlocmi je pa mozen kaksen remi ali celo senzacija..predvsem sesko more zacet igrat..res da ne dobi veliko zoge..ampak, se tisto kar dobi je dosti nesiguren.. tut njemu se vidi da tezko prenass pritisk ,ker sedaj ga ne gledajo samo nasi ampak vsi navijaci uniteda po svetu tudi v rep...
ODGOVORI
1 0
BELAN
07. 09. 2025 09.42
+1
Aha😂
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215