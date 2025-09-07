'Verjamem, da se bo v Švici tudi nas kaj vprašalo. V Basel gremo po zmago'

Uvodna tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo je za nami. Slovenska izbrana vrsta je v razprodanih Stožicah gostila Švede in v izdihljajih srečanja iztržila pomembno točko. Slovenija se je s Švico, ki je najvišje na lestvici Mednarodne nogometne zveze v skupini B, skupno merila že devetkrat, proti njej pa ima dve zmagi, neodločen izid in šest porazov.

Švica ima, podobno kot Švedska, v napadu številna močna orožja, v zadnjem času je "vroč" predvsem Breel Embolo. Na zadnjih štirih tekmah je dosegel pet golov, dva proti Kosovu, kjer je dobro sodeloval z Danom Ndoyejem, Fabianom Riederjem in Rubenom Vargasom. "Trenutno smo brutalno učinkoviti," je izjavil Embolo. Švica je na zadnjih štirih tekmah dosegla 15 zadetkov.

Benjamin Šeško, Petar Stojanović in Andraž Šporar FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Točka proti Švedski je dobra popotnica pred tekmo s Švico, kjer bomo poskušali osvojiti vse tri. Na koncu lahko rečemo, da je bil remi v Stožicah zaslužen. Švedi so izkoristili svoji priložnosti, mi smo bili morda nevarnejši, a slabši v polju, zato je delitev točk pravičen razplet," pred nadaljevanjem kvalifikacij za EP meni Andraž Šporar.