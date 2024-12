Verjel jim ne bi nihče, oni so

Kdo bi si mislil, da bodo zmaji v predzadnji krog Konferenčne lige vstopili na sedmem mestu in v nizu treh zaporednih zmag. Z devetimi točkami so si bolj ali manj že zagotovili nastopanje v izločilnih bojih in prvo evropsko pomlad v klubski zgodovini, a cilj je uvrstitev med prvih osem, ki prinaša neposredno uvrstitev v osmino finala. Tudi zato bodo točke proti Cercle Bruggeu, ki bo v Stožicah gostoval v četrtek, nujne.

"Nismo presenečeni, niti ni to dodaten pritisk. Od junija, ko smo se zbrali, trdo garamo za to. Če bi takrat rekli, da bomo imeli v decembru šest točk prednosti v domačem prvenstvu in bomo v Evropi v takšnem položaju, nam nihče ne bi verjel. Ampak mi smo v to verjeli od prvega dne," je pred zadnjo domačo tekmo Olimpije v letu 2024 razmišljal David Sualehe.

Za 27-letnega branilca je to tretja sezona v Ljubljani. Prvič se je s soigralci znašel v položaju, ko zaključku domačega prvenstva sledita še dve evropski preizkušnji, kar si Sualehe šteje v veliko čast: "To je seveda velik privilegij. Smo na nivoju, na katerem si skoraj vsak želi biti. Živimo in treniramo za to, da bi igrali v Evropi. Osredotočeni smo na naslednjo tekmo, saj si želimo narediti še korak naprej."