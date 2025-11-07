'Verjetno bi lahko ocenil, da gre za moj najboljši gol v karieri'

Slovenski pokalni prvaki iz Celja tudi po treh krogih v Konferenčni ligi ostajajo stoodstotni in so pri samem vrhu razpredelnice. Za tretjo zaporedno evropsko zmago so grofi uprizorili preobrat. Po zaostanku po prvem polčasu so poljskim podprvakom v nadaljevanju v zgolj petih minutah zabili dva gola in prišli do sladke zmage na razprodanem stadionu (2:1). Junak tekme pa celjski kapetan in slovenski reprezentant Žan Karničnik.

Celjska zasedba je v Konferenčni ligi po uvodnih dveh zmagah gostila varšavsko Legio, še enega tekmeca, ki ima precej večjo tržno vrednost igralcev, med katerimi je tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović. Čeprav Legia v zadnjem obdobju ni blestela, tudi Celje v zadnjem mesecu ni kazalo takšnih predstav kot v uvodu sezone. Kljub temu pa je s predstavo v drugem polčasu prišlo do preobrata in do še tretje zmage, medtem ko ima Legia ob zmagi zdaj dva poraza.

Žan Karničnik tik po doseženem odločilnem golu.

Celjani so pred tem doma s 3:1 ugnali atenski AEK in v gosteh z 2:0 Shamrock Rovers, nato pa jih po gostovanju na Češkem 11. decembra čaka še gostovanje pri Rijeki ter 18. decembra domača tekma s Shelbournom.

Statistika tekme med Celjem in varšavsko Legio

"V prvem polčasu nismo bili na enaki ravni kot na preteklih tekmah, vendar smo vztrajali. Trener nas je spodbujal, da bi vendarle, tudi ko nam ne gre, igrali svojo igro, da ne bi odstopali od tega. In v drugem polčasu smo našli način, dejansko smo dokazali, da ne potrebujemo veliko. Zelo pomembno je, da smo naposled našli našo igro in prišli do gola, ki nam je odprl potem pot do zmage," je sprva dejal kapetan Celja in strelec odličilnega gola Žan Karničnik.

Žan Karničnik

"Pri odločilnem golu se mi je sprva zdelo, da je žoga res šla precej po sredini, ampak je toliko zavijala, da je bila res neugodna za vratarja. Verjetno bi lahko ocenil, da gre za moj najboljši gol, vsekakor za izredno pomembnega za nas, saj ohranjamo poln izkupiček v Konferenčni ligi," je še povedal 31-letni slovenski reprezentant.