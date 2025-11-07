'Verjetno bi lahko ocenil, da gre za moj najboljši gol v karieri'

Celjska zasedba je v Konferenčni ligi po uvodnih dveh zmagah gostila varšavsko Legio, še enega tekmeca, ki ima precej večjo tržno vrednost igralcev, med katerimi je tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović. Čeprav Legia v zadnjem obdobju ni blestela, tudi Celje v zadnjem mesecu ni kazalo takšnih predstav kot v uvodu sezone. Kljub temu pa je s predstavo v drugem polčasu prišlo do preobrata in do še tretje zmage, medtem ko ima Legia ob zmagi zdaj dva poraza.
Celjani so pred tem doma s 3:1 ugnali atenski AEK in v gosteh z 2:0 Shamrock Rovers, nato pa jih po gostovanju na Češkem 11. decembra čaka še gostovanje pri Rijeki ter 18. decembra domača tekma s Shelbournom.
"V prvem polčasu nismo bili na enaki ravni kot na preteklih tekmah, vendar smo vztrajali. Trener nas je spodbujal, da bi vendarle, tudi ko nam ne gre, igrali svojo igro, da ne bi odstopali od tega. In v drugem polčasu smo našli način, dejansko smo dokazali, da ne potrebujemo veliko. Zelo pomembno je, da smo naposled našli našo igro in prišli do gola, ki nam je odprl potem pot do zmage," je sprva dejal kapetan Celja in strelec odličilnega gola Žan Karničnik.
"Pri odločilnem golu se mi je sprva zdelo, da je žoga res šla precej po sredini, ampak je toliko zavijala, da je bila res neugodna za vratarja. Verjetno bi lahko ocenil, da gre za moj najboljši gol, vsekakor za izredno pomembnega za nas, saj ohranjamo poln izkupiček v Konferenčni ligi," je še povedal 31-letni slovenski reprezentant.
