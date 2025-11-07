Svetli način
Nogomet

'Verjetno bi lahko ocenil, da gre za moj najboljši gol v karieri'

Celje, 07. 11. 2025 08.20 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J. , S.V.
Komentarji
10

Slovenski pokalni prvaki iz Celja tudi po treh krogih v Konferenčni ligi ostajajo stoodstotni in so pri samem vrhu razpredelnice. Za tretjo zaporedno evropsko zmago so grofi uprizorili preobrat. Po zaostanku po prvem polčasu so poljskim podprvakom v nadaljevanju v zgolj petih minutah zabili dva gola in prišli do sladke zmage na razprodanem stadionu (2:1). Junak tekme pa celjski kapetan in slovenski reprezentant Žan Karničnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Celjska zasedba je v Konferenčni ligi po uvodnih dveh zmagah gostila varšavsko Legio, še enega tekmeca, ki ima precej večjo tržno vrednost igralcev, med katerimi je tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović. Čeprav Legia v zadnjem obdobju ni blestela, tudi Celje v zadnjem mesecu ni kazalo takšnih predstav kot v uvodu sezone. Kljub temu pa je s predstavo v drugem polčasu prišlo do preobrata in do še tretje zmage, medtem ko ima Legia ob zmagi zdaj dva poraza.

Žan Karničnik tik po doseženem odločilnem golu.
Žan Karničnik tik po doseženem odločilnem golu. FOTO: Luka Kotnik

Celjani so pred tem doma s 3:1 ugnali atenski AEK in v gosteh z 2:0 Shamrock Rovers, nato pa jih po gostovanju na Češkem 11. decembra čaka še gostovanje pri Rijeki ter 18. decembra domača tekma s Shelbournom.

Statistika tekme med Celjem in varšavsko Legio
Statistika tekme med Celjem in varšavsko Legio FOTO: Sofascore.com

"V prvem polčasu nismo bili na enaki ravni kot na preteklih tekmah, vendar smo vztrajali. Trener nas je spodbujal, da bi vendarle, tudi ko nam ne gre, igrali svojo igro, da ne bi odstopali od tega. In v drugem polčasu smo našli način, dejansko smo dokazali, da ne potrebujemo veliko. Zelo pomembno je, da smo naposled našli našo igro in prišli do gola, ki nam je odprl potem pot do zmage," je sprva dejal kapetan Celja in strelec odličilnega gola Žan Karničnik

Žan Karničnik
Žan Karničnik FOTO: NK Celje

"Pri odločilnem golu se mi je sprva zdelo, da je žoga res šla precej po sredini, ampak je toliko zavijala, da je bila res neugodna za vratarja. Verjetno bi lahko ocenil, da gre za moj najboljši gol, vsekakor za izredno pomembnega za nas, saj ohranjamo poln izkupiček v Konferenčni ligi," je še povedal 31-letni slovenski reprezentant. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet celje karničnik
Naslednji članek

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
petka5
07. 11. 2025 08.55
Celjani bravoooo. NAS PONOS! 💙💛💛💛💙
ODGOVORI
0 0
Sionist
07. 11. 2025 08.53
+1
:)) Smesni slovencki. Kot da bi zmagali ligo prvakov! Bi jih prav rad videl igrati proti eni pravi ekipi in ne proti tem tretjerazrednim!
ODGOVORI
1 0
Korošec77
07. 11. 2025 08.50
+2
Vrhunski gol, bravo!! Samo prosim vas če pišete o nečem, potem to predstavite - dajte video, da ljudje, ki niso tekme gledali lahko to vidijo, ne more biti članek na pol narejen.
ODGOVORI
2 0
Uporabnik1517140
07. 11. 2025 08.54
Točno to
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
07. 11. 2025 08.39
+1
Pravi tajming z nogo, zoga zarotirala v levo, vratar ni imel sans
ODGOVORI
1 0
lepdanvsakdan
07. 11. 2025 08.36
+2
da ostane ta ekipa in trener lahko naslednje leto celo po ligi prvakov posežejo
ODGOVORI
3 1
lepdanvsakdan
07. 11. 2025 08.37
+1
se uvrstijo*
ODGOVORI
1 0
boslo
07. 11. 2025 08.38
+2
Res je
ODGOVORI
2 0
boslo
07. 11. 2025 08.39
+1
Riera bo odšel, zanimivo bo videt v kakšnem stanju bo ekipa brez njega
ODGOVORI
1 0
losser
07. 11. 2025 08.36
+4
Vsi mediji pišejo o tem golu, da bi pa kateri pokazal posnetek pa ne. sramota res.
ODGOVORI
4 0
