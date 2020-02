Verona 'šokirala' Juventus, Iličićeva Atalanta slavila v Firencah

To je bila 12. prvenstvena zmaga v sezoni za nogometaše iz Bergama, ki so po zadetku Chiese v 32. minuti tekme v Firencah proti tamkajšnji Fiorentini sicer zaostajali z 0:1, a so v nadaljevanju z boljšo igro uspeli prirediti preobrat in tekmo dobiti z 2:1.



Najprej je že v 4. minuti drugega polčasa izenačil Duvan Zapata, v 72. minuti pa je terensko premoč Atalante, za katero je slovenski reprezentant Josip Iličić odigral vso tekmo, z zmagovitim zadetkom kronal Ruslan Malinovsky. Bergamčani z 42 točkami zasedajo trenutno 4. mesto na prvenstveni razpredelnici.



Sanjski preobrat Verone

Če zmaga Atalante v Firencah ni presenetljiva, pa so za prijetno presenečenje poskrbeli nogometaši Hellas Verone, ki so po zadetku Cristiana Ronalda v 65. minuti zaostajali z 1:0, a so domači s srčno in borbeno igro do zadnjega sodnikovega žvižga prišli do zasluženega preobrata.