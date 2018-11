Verrratti pijan za volan: klub mu je odvzel bonuse, grozi mu tudi odvzem vozniškega dovoljenja

Po poročanju uglednega francoskega športnega dnevnika L'Equipemu grozi odvzem vozniškega dovoljena za daljše obdobje pa tudi visoka kazen njegovega kluba. Francoski zakon v krvi dovoljuje 0,20 miligrama alkohola na liter.

Verratti se je že naslednji dan opravičil trenerju Thomasu Tuchelu in vodstvu kluba, so sporočili iz Paris Saint-Germaina. "Glede na določila in pravila naših pogodb, bo Marco Verratti ostal brez dela etičnih bonusov", so sporočili iz kluba.

Verratti za Parižane igre od leta 2012, do zdaj je v 162 tekmah dosegel pet golov. Za reprezentanco Italije je odigral 27 tekem.