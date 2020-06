Tottenham računa na Vertonghna do konca sezone

Triintridesetletni belgijski obrambi igralec je imel veljavno pogodbo z londonskim klubom do konca letošnjega junija, a je zaradi pandemije prvenstvo podaljšano. Tottenham je trenutno na osmem mestu v Premier league, do konca pa je še osem krogov in se še vedno krčevito bori za uvrstitev na vsaj peto mesto, ki mu v prihodnji sezoni prinaša nastop v evropski ligi. Londonska ekipa je že izpadla iz domačega pokalnega tekmovanja in evropske Lige prvakov.

Po izbruhu epidemije novega koronavirusa, ki je za več mesecev ohromila nogometna dogajanja po celem svetu, imajo številni klubi tovrstne težave, ki jih rešujejo z novimi kratkoročnimi pogodbami. Vertonghenje našel skupen jezik z vodstvom londonskega kluba, nekateri igralci, kot sta Urugvajec Edinson Cavani in Belgijec Thomas Meunier pri razvpitem francoskem PSG, pa sta zavrnila podpis nove kratkoročne pogodbe. Tottenham je podobno pogodbo podaljšal do konca sezone tudi z vratarjem Michelom Vormom.

V Franciji se je po marčevskem izbruhu pandemije novega koronavirusa predčasno končalo državno prvenstvo, a bo pariški klub v sklopu te sezone med 12. in 23. avgustom nastopil na zaključnem turnirju osmih najboljših ekip v Ligi prvakov. Kot zdaj kaže brez Cavanija in Meunierja.