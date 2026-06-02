Ves kaos velike parade: Odegaard med slavjem z žogo zadel policista

Ob ligaškem porazu proti Manchester Cityju so navijači meščanov Arsenalu pripravili transparent, ki je bral Panika na ulicah Londona, po navdihu pesmi kultne skupine The Smiths . Navijači topničarjev so ob naslovu državnih prvakov napis spremenili v Zabava na ulicah Londona , kar so dodobra izkusili na nedeljski paradi. Šampionski avtobus je novopečene prvake skupaj s prestižnim kosom srebrnine odpeljal po celotnem severnem delu angleške prestolnice, kjer so jih na vsakem vogalu čakale gruče navijačev. Po poročanju nekaterih otoških medijev naj bi se v nedeljo skupaj zbralo okoli milijon privržencev, ki so se udeležili prvega slavja po 22 letih.

Kot smo vajeni, podobne parade vedno postrežejo s smešnimi in kaotičnimi dogodki, ki jih velikokrat potencira opito stanje nogometašev. Nič drugače ni bilo tudi v Londonu, kjer je bilo v zraku čutiti kolektivno srečo in kamen, ki se je vsem navijačem odvalil od srca. Za najbolj smešen trenutek je poskrbel kapetan topničarjev Martin Odegaard, ki je želel žogo z glavo poslati med množico. Do izraza je prišla Norvežanova slabša igra z glavo, saj je ponedeloma zadel nič hudega slutečega policista. Mož v modrem je okroglo usnje dobil direktno v glavo, Odegaard pa se je kot otrok hitro skril v upanju, da mu ne bi bilo treba prevzeti odgovornosti za svoje dejanje. V šali bi lahko rekli, da ni pokazal pravega kapetanskega odnosa.

Na paradi je bil v glavni vlogi branilec Arsenala Ben White. Anglež je znan kot največji šaljivec v slačilnici angleških prvakov. Med vožnjo je začel napev, v katerem je svojega soigralca Piera Hincapia spomnil na nesrečni dogodek na tekmi z Burnleyjem, ko je Ekvadorec ob padcu celotnemu stadionu pokazal zadnjico. Med množico je odvrgel sončna očala Odegaarda in Viktorja Gyökeresa, ki so bila vredna več tisoč evrov.