Ves kaos velike parade: Odegaard med slavjem z žogo zadel policista

Ob ligaškem porazu proti Manchester Cityju so navijači meščanov Arsenalu pripravili transparent, ki je bral Panika na ulicah Londona, po navdihu pesmi kultne skupine The Smiths. Navijači topničarjev so ob naslovu državnih prvakov napis spremenili v Zabava na ulicah Londona, kar so dodobra izkusili na nedeljski paradi. Šampionski avtobus je novopečene prvake skupaj s prestižnim kosom srebrnine odpeljal po celotnem severnem delu angleške prestolnice, kjer so jih na vsakem vogalu čakale gruče navijačev. Po poročanju nekaterih otoških medijev naj bi se v nedeljo skupaj zbralo okoli milijon privržencev, ki so se udeležili prvega slavja po 22 letih.
Kot smo vajeni, podobne parade vedno postrežejo s smešnimi in kaotičnimi dogodki, ki jih velikokrat potencira opito stanje nogometašev. Nič drugače ni bilo tudi v Londonu, kjer je bilo v zraku čutiti kolektivno srečo in kamen, ki se je vsem navijačem odvalil od srca. Za najbolj smešen trenutek je poskrbel kapetan topničarjev Martin Odegaard, ki je želel žogo z glavo poslati med množico. Do izraza je prišla Norvežanova slabša igra z glavo, saj je ponedeloma zadel nič hudega slutečega policista. Mož v modrem je okroglo usnje dobil direktno v glavo, Odegaard pa se je kot otrok hitro skril v upanju, da mu ne bi bilo treba prevzeti odgovornosti za svoje dejanje. V šali bi lahko rekli, da ni pokazal pravega kapetanskega odnosa.
Na paradi je bil v glavni vlogi branilec Arsenala Ben White. Anglež je znan kot največji šaljivec v slačilnici angleških prvakov. Med vožnjo je začel napev, v katerem je svojega soigralca Piera Hincapia spomnil na nesrečni dogodek na tekmi z Burnleyjem, ko je Ekvadorec ob padcu celotnemu stadionu pokazal zadnjico. Med množico je odvrgel sončna očala Odegaarda in Viktorja Gyökeresa, ki so bila vredna več tisoč evrov.
