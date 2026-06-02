Nogomet

Ves kaos velike parade: Odegaard med slavjem z žogo zadel policista

London, 02. 06. 2026 16.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Policist, ki ga je z žogo zadel Odegaard

Navkljub bolečemu porazu v finalu Lige prvakov so imeli nogometaši Arsenala v nedeljo veliko razlogov za slavje. Topničarji so se po dolgih 22 letih po ulicah Londona peljali z lovoriko državnih prvakov. Kot veleva tradicija, je šampionski avtobus obiskal vse kultne lokacije severnega dela Londona, kjer se je kar gnetlo navijačev v rdečih dresih. Parada je vsebovala veliko smešnih trenutkov, med drugim je Martin Odegaard z žogo v glavo zadel nič hudega slutečega policista.

Ob ligaškem porazu proti Manchester Cityju so navijači meščanov Arsenalu pripravili transparent, ki je bral Panika na ulicah Londona, po navdihu pesmi kultne skupine The Smiths. Navijači topničarjev so ob naslovu državnih prvakov napis spremenili v Zabava na ulicah Londona, kar so dodobra izkusili na nedeljski paradi. Šampionski avtobus je novopečene prvake skupaj s prestižnim kosom srebrnine odpeljal po celotnem severnem delu angleške prestolnice, kjer so jih na vsakem vogalu čakale gruče navijačev. Po poročanju nekaterih otoških medijev naj bi se v nedeljo skupaj zbralo okoli milijon privržencev, ki so se udeležili prvega slavja po 22 letih.

Kot smo vajeni, podobne parade vedno postrežejo s smešnimi in kaotičnimi dogodki, ki jih velikokrat potencira opito stanje nogometašev. Nič drugače ni bilo tudi v Londonu, kjer je bilo v zraku čutiti kolektivno srečo in kamen, ki se je vsem navijačem odvalil od srca. Za najbolj smešen trenutek je poskrbel kapetan topničarjev Martin Odegaard, ki je želel žogo z glavo poslati med množico. Do izraza je prišla Norvežanova slabša igra z glavo, saj je ponedeloma zadel nič hudega slutečega policista. Mož v modrem je okroglo usnje dobil direktno v glavo, Odegaard pa se je kot otrok hitro skril v upanju, da mu ne bi bilo treba prevzeti odgovornosti za svoje dejanje. V šali bi lahko rekli, da ni pokazal pravega kapetanskega odnosa.

Na paradi je bil v glavni vlogi branilec Arsenala Ben White. Anglež je znan kot največji šaljivec v slačilnici angleških prvakov. Med vožnjo je začel napev, v katerem je svojega soigralca Piera Hincapia spomnil na nesrečni dogodek na tekmi z Burnleyjem, ko je Ekvadorec ob padcu celotnemu stadionu pokazal zadnjico. Med množico je odvrgel sončna očala Odegaarda in Viktorja Gyökeresa, ki so bila vredna več tisoč evrov.

Princesa Charlene delila novo fotografijo z dvojčkoma
Slovenska aplikacija, ki jo otroci obožujejo
Zato so junijski otroci tako posebni
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
15 minut je lahko življenjskega pomena
Srčni tumor pri hčeri in možganski tumor pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Katere nevarne bolezni prenašajo klopi?
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
Umrl je znani igralec – star je bil le 44 let
Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Sanjski moški
