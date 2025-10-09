Nogomet
'Vesel sem za vsakega slovenskega trenerja, ki dobi priložnost v tujini'
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Komentarji
0
"Vesel sem za vsakega slovenskega trenerja, ki dobi priložnost v tujini," pravi slovenski trener na klopi Osijeka Simon Rožman. Nekdanji strateg Celja, Domžal, Rijeke, Maribora in Sarajeva je v Zagrebu v pogovoru z Janom Lukačem izrazil zaskrbljenost, da Slovenijo v tej sezoni Lige prvakov zastopa le Jan Oblak.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.