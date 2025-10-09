Svetli način
Zagreb, 09. 10. 2025 20.21

Jan Lukač
"Vesel sem za vsakega slovenskega trenerja, ki dobi priložnost v tujini," pravi slovenski trener na klopi Osijeka Simon Rožman. Nekdanji strateg Celja, Domžal, Rijeke, Maribora in Sarajeva je v Zagrebu v pogovoru z Janom Lukačem izrazil zaskrbljenost, da Slovenijo v tej sezoni Lige prvakov zastopa le Jan Oblak.

nogomet simon rožman trenerji
