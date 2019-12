Vesela novica za redse: Klopp podaljšal pogodbo do 2024

Nemški strateg Jürgen Klopp je na trenerskem stolčku 8. oktobra 2015 zamenjal Brendana Rodgersa in se hitro vpisal v srca navijačev. Že v njegovi prvi sezoni na Anfieldu se je Liverpool uvrstil v finale Lige Evropa in finale ligaškega pokala, vendar redsi ne v prvem, ne v drugem, niso imeli sreče.

V naslednji sezoni se je Liverpool, po dveh letih, vrnil med evropsko elito, leto zatem pa se že uvrstil v finale Lige prvakov. V Kijevu so redsi klonili proti madridskemu Realu (3:1). Naslednjo sezono so se redsi ponovno prebili do finala, po dramatični zmagi proti Barceloni v polfinalu, so se v Madridu pomerili z angleškim tekmecem Tottenhamom (2:0) in se veselili že šeste elitne lovorike.

Nemški nogometni strokovnjak, ki so ga po nizu porazov v finalih kronali kar za ’simpatičnega poraženca’, je po zmagi v španski prestolnici odgovoril vsem dvomljivcem, z izjemnimi uspehi pa si je prislužil tudi veliko podporo vodstva kluba in navijačev.

"Zame osebno je podaljšanje priznanje za moje delo in delo vseh nas. Dokaz, kaj vse smo v teh letih s tesnim sodelovanjem že dosegli in kaj vse lahko še postorimo vnaprej. Ko pogledam razvoj kluba in sodelovanje različnih ravni kluba, menim, da lahko lahko moj prispevek le še zraste,"je ob tej priložnosti dejal Nemec.