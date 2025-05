'Veseli nas, da lahko naslov potrdimo pred našimi navijači proti Mariboru'

Čeprav je do konca sezone v slovenski nogometni prvi ligi še kar nekaj krogov, pa lahko vodilna Olimpija že ta konec tedna "zacementira" nov državni naslov. Zmaji v Stožicah gostijo večnega tekmeca iz Maribora in morebitna ljubljanska zmaga bi predčasno ustoličila novega šampiona.

Olimpija je v Celju v 95. minuti tekme prišla do točke, ki prinaša zaključno žogico na domačem večnem derbiju. Ob končnem remiju s 3:3 so v 32. krogu slovenske prve lige za Zmaje zadeli Dino Kojić, David Sualehe in Raul Florucz. "Prišli smo po zmago, dvakrat povedli, po napaki so na koncu oni prišli do preobrata, a pokazali smo karakter in dobili točko, ki je za nas izredno pomembna. Zasluženo, vesel sem za fante," se je zadnje tekme v prvenstbvu, šlo je za gostovanje v celju spomnil trener Victor Sanchez.

David Sualehe FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Letos smo odigrali pet tekem proti Celju. Bili so trenutki, ko so dominantni oni, so pa tudi trenutki, ko smo bili mi in ko imaš svoj moment, ga velja izkoristiti. Na tem nivoju to ni lahko. Izkoristiti moraš svoje trenutke in se potruditi, da omejiš nasprotnika. Pet tekem, dve zmagi, dva remija in en poraz, ki je prišel v pokalu," je dodal 48-letni Španec.



"Imamo veliko težav s poškodbami, ne samo v obrambi. Nekateri so obremenjeni. Raul je imel nekaj težav in želeli smo ga zaščititi. Na koncu me veseli, da nismo dobili kakšnih dodatnih kartonov pred naslednjo tekmo," gleda naprej Sanchez.

Podobno razmišlja strelec na zadnji tekmi v Celju David Sualehe. "Veseli smo točke v Celju. Vedno je to zahteven obračun proti kakovostnem tekmecu. Remi nam prinaša priložnsot, da se že ta konec tedna veselimo naslova," poudarja Portugalec, ki je prepričan, da bo čeravno močno oslaljena Olimpija naredila vse, da predčasno konča zadeve ...

"Lepo je, če imaš sve v svojih rokah. Vse bolj nas klestijo poškodbe, toda ne gledamo na to. Kdor bo na travniku, bo iz sebe iztisnil vse. Verjamemo v zmago," dodaja Sualehe.