Veselje za Elsnerja in druščino: Amiens ostaja med francosko elito

Francosko vrhovno sodišče je ugodilo pritožbi Amiensa in Toulousea, ki sta menila, da sta po prekinitvi in odpovedi prvenstva zaradi pandemije novega koronavirusa neupravičeno izpadla iz elitne francoske lige. Tako bosta Amiens, ki ga vodi slovenski strokovnjak Luka Elsner, in Toulouse igrala v elitni druščini tudi naslednjo sezono.

Za neutemeljeno pa je sodišče razglasilo pritožbo Lyona, ki je zahteval, da se mora prekinjeno prvenstvo nadaljevati s preostalimi desetimi krogi, saj je ostal brez nastopa v evropskih pokalih. Sodišče je vodstvo lige in tamkajšnjo krovno nogometno organizacijo že obvestilo, da sestavi format lige, v kateri bo 22 ekip, dve več kot običajno. Prvak je že sedmič v zadnjih osmih letih postal Paris Saint-Germain.