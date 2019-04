Spremembe pri Realu: s prodajo igralcev v blagajno pol milijarde?

Madridski dnevnik ASna svoji spletni strani poroča, da bo "preureditev ekipe" Real Madrida privedla do "občutnih sprememb", s prodajami igralcev pa bi lahko trener Zinedine Zidaneračunal na zajetno finančno pogačo ob odprtju poletnega prestopnega roka.

REAL

"Bliža se zelo pestro poletje na Bernabeuu, vrata pa so odprta tako za odhode kot za prihode. Prvi bodo pogojevali druge in obratno. Odhodi bi po ocenah portala Transfermarkt, ki je dober pokazatelj, a ne dosega vedno resničnega stanja in želja Madrida, lahko prinesli 470 milijonov v blagajno,"piše AS.

Najvrednejši Varane, Kroos in Rodriguez

Madridski časnik dodaja, da je "v zraku" prihodnost več nogometašev, kot prve omenja francoskega branilca Raphaëla Varana, nemškega vezista Tonija Kroosain kolumbijskega napadalnega vezista Jamesa Rodrigueza. Ti naj bi na tržišču dosegli najvišjo ceno, po ocenah portala Transfermarkt je njihova tržna vrednost trenutno 80 milijonov evrov (skupaj 240 milijonov).

VARANE

KROOS

A Real po trditvah dnevnika ASne želi prodati francoskega reprezentanta, ki se mu kmalu obeta povišica, medtem ko se po medijih špekulira o njegovi želji po odhodu in preizkusu v novi sredini. Če bo nekdanji član Lensa odšel, naj bi Real zanj zahteval najmanj sto milijonov evrov, Jamesa pa lahko Bayern odkupi za 42 milijonov, če bodo po toplo-hladni dveletni posoji to Bavarci seveda želeli.

RODRIGUEZ

Tudi Bale le za sto milijonov

Ceni Garetha Balain Iscapri Transfermarktuocenjujejo na 70 oziroma 60 milijonov evrov, v resnici pa naj bi Valižan prav tako dosegel stomilijonsko znamko, ocenjuje AS, medtem ko naj bi tudi vezist španske reprezentance presegel oceno nemškega portala, če se ga bo trener Zidane seveda želel rešiti.

BALE

ISCO

Bočni branilec Marcelonaj bi bil vreden 35 milijonov evrov, tako kot posojeni hrvaški vezist Mateo Kovačić. A Brazilec, na katerega Zidane kljub večkrat izraženi želji po odhodu v Torino resno računa, naj bi si v očeh Reala zaslužil odškodnino vsaj v višini 50 milijonov evrov, medtem ko so vodilni v klubu še vedno jezni na Kovačića zaradi načina, na katerega je izsilil odhod v Chelsea.

MARCELO

MATEO

Napadalec Mariano Diaz, ki se je v staro jato neuspešno vrnil iz vrst Lyona, naj bi poleti ponovno zapustil stadion Santiaga Bernabeua, po Transfermarktu pa njegova cena znaša 20 milijonov evrov, za strelca iz Dominikanske republike pa pri Realu ne želijo sprejeti niti evra manj. Poleti najverjetneje odhaja tudi branilec Jesus Vallejo, 10 milijonov evrov vredni Španec, ki ga bodo najverjetneje posodili z možnostjo odkupa.

MARIANO

VALLEJO

Skupni prihodki od prodaje igralcev bi po Transfermarktu tako lahko znašali okoli 470 milijonov evrov, če odštejemo že dogovorjeno ceno za Rodrigueza pa nekaj deset milijonov manj, v najboljšem primeru pa bi lahko kraljevi klub glede na trenutne razmere na tržišču svojo blagajno napolnil s kar 522 milijoni evrov, še poroča AS.