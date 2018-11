Veteran 'bitke za Beograd', 41 let kasneje: Bali smo se najhujšega

Kvalifikacijska tekma proti Španiji leta 1977 v Beogradu je za večno ostala zapisana v spomin privržencev nogometa z območja nekdanje Jugoslavije. Španci so odločilno tekmo na beograjski Marakani dobili z golom napadalca Rubena Cana (1:0), medtem ko je v drugem polčasu Juanito Gonzalez obležal zaradi steklenice, ki mu jo je v glavo zalučal nekdo s tribun.

Navijač Reala s podobo Juanita pred finalom Lige prvakov v Lizboni. Leta 1992 je tragično preminil v prometni nesreči, za številne navijače Reala pa ostaja simbol kluba. FOTO: AP

Španski dnevnik MARCAje dobra dva tedna pred 41. obletnico tekme med Jugoslavijo in Španijo objavil zanimiv pogovor s strelcem zmagovitega gola Rubenom Canom, ki je Špancem sredi negostoljubnega Beograda prinesel nastop na argentinskem mundialu. Tako kot v spominu privržencev nogometa z območja nekdanje Jugoslavije je tekma za večno ostala tudi v spominu španskih ljubiteljev okroglega umetnega usnja. MARCAse spominja, da 30. november v rajnki Jugoslaviji nikoli ni bil dela prost dan, da pa je Josip Broz Tito ravno zaradi odločilne tekme s Španijo razveselil Jugoslovane in razglasil praznik. Jugoslovani, v vrstah katerih je tekmo začel Danilo Popivoda, standardni član ekipe pa je bil tudi Branko Oblak, so potrebovali zmago, že od prve minute pa se je na zelenici igralo vse prej kot po nogometnih pravilih. 'Vedeli so, da imamo ob tisti uri trening'

Že ogrevanje na obračun je bilo napeto kot le kaj: Španci niso mogli opraviti uradnega treninga pred tekmo, saj so na stadionu Crvene zvezde naleteli na pokrito zelenico. Delavci na stadionu so trdili, da niso vedeli, da bo kakšna ekipa prišla trenirat, medtem ko so bili jugoslovanski mediji zgroženi, da španskega selektorja in legende Barcelone Laszla Kubaleni bilo na novinarsko konferenco. "Dali so mi papir in me obvestili, kje in kdaj bo novinarska konferenca. Zanimivo, da se pritožujejo, ko pa so vedeli, da imamo ob tisti uri trening," je dejal eden najboljših napadalcev prejšnjega stoletja.

'Najbolj neprijetna tekma v karieri'

Zmago je kot že rečeno Špancem prinesel rojeni Argentinec Cano, ki se je v pogovoru za španski športni časnik iz Buenos Airesa spominjal spominjal ene najbolj neverjetnih tekem v karieri. "Bilo je nekaj groznega. To je bila najtrša in najbolj neprijetna tekma, ki sem jo odigral v življenju. Še veliko bolj kot katera koli druga, ki sem jo odigral v Argentini," pravi Cano."V državi je bil praznik, vse zato, da bi lahko gledali tekmo. Ljudje so bili praznično razpoloženi, zelo zadovoljni. Prepričani, da bodo zmagali. Jugoslavija je imela izjemno ekipo," je nadaljeval. "Bila je zadnja tekma, igrali so doma, na prejšnji tekmi pred dvema tednoma pa so s 6:4 zmagali v Bukarešti. Vse od našega prihoda je bila vojna. Ambient je bil zelo divji. Ves čas so nas spominjali, da so nas pred štirimi leti izločili. A naredili so napako: padli so pod prevelikimi pričakovanji, ki so se ustvarila. Stadion je bil poln več ur pred tekmo, igralci pa so se nalezli te norije. Imeli so izvrstno ekipo, izjemne igralce. A od prve minute so se posvetili udarjanju. Tekmo so pripravili tako, kot bi šlo za vsesplošni pretep, od tu pa so jo začeli izgubljati, ker so se bolj posvečali udarcem kot igranju nogometa." Ko je obležal Juanito, so se bali najhujšega

Že po četrt ure je po prekršku Rijekinega napadalca Miodraga Kustudićamoral iz igre sloviti vezist madridskega Reala Pirri. Za večno pa bo Canu in vsem ostalim tekma ostala v spominu zaradi steklenice, ki jo je s tribun v glavo še enega idola navijačev Reala, Juanita Gonzaleza, vrgel eden od navijačev.

