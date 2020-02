Nogometaš iz Kaira želi s 75 leti podreti svetovni rekord

75-letni Kairčan Ezzeldin Bahader je od malih nog igral nogomet na amaterski ravni, z nedavno registracijo pri Egiptovski nogometni zvezi (EFA) pa je napovedal naskok na svetovni rekord. Oče štirih otrok in dedek šestim vnukom je upokojeni gradbeni svetovalec, kasneje je postal tudi strokovnjak za obdelovanje zemlje, a ves ta čas ga ljubezen do nogometa ni zapustila. Bahader zdaj trenira s tretjeligaškim klubom October 6, ki mu je januarja odprl vrata po tem, ko drugi klubi niso izkazali zanimanja.

"El-Hadari (nekdanji vratar in legenda reprezentance Esam, op. a.) ima toliko let kot moji otroci," se je pošalil Bahader, ki živi v Novem Kairu v ograjeni skupnosti Rehab City (v prevodu Mesto okrevanja, op. a.). "Zakaj se igralci upokojijo pri 35 letih? Lahko bi igrali še veliko dlje, trenirali in prišli do izpolnitve, očitno nimajo notranje potrebe, želje in ambicij, da nekaj naredijo,"je nadaljeval izkušeni nogometaš, ki mu pomaga tudi osebni trener.

'Treniranja se nikoli nisem naveličal'

"Imam se za mladega nogometaša. Še dolga pot je pred mano ... Nisem dovolj treniral, a treniranja se nikoli nisem naveličal, nisem se utrudil, moje mišice se še vedno niso privadile na nekatere položaje. Še vedno sem na začetku poti. Nadaljeval bom,"je odločen Bahader.

Guinnessova knjiga rekordov bo Bahaderja kot najstarejšega nogometaša na svetu priznala v primeru, da bo odigral dve 90-minutni tekmi, prekaljeni napadalec pa naj bi to storil marca, ko naj bi si tekmi ogledal tudi Guinnessov predstavnik.

Rekord trenutno v rokah izraelskega vratarja

"Ne gre se mi le za to, da bi bil najstarejši igralec. Želim biti najstarejši igralec, ki tudi dobro igra. Če zgolj dobim naziv najstarejšega igralca in se uvrstim med svetovne rekorderje, brez da bi dobro igral, potem mojega načrta ne bom izpolnil. To bi bil zame konec,"je še povedal Bahader, ki želi podreti svetovni rekord Izraelca Isaaka Hajika, ki je s 73 leti lanskega aprila branil za Ironi Or Jehudo.

Najslavnejši veteran med nogometaši je sicer Japonec Kazujoši Mijura, 52-letni napadalec, ki je januarja podaljšal pogodbo s prvoligašem Jokohamo FC. 26. februarja bo nogometaš, ki bo letos začel že svojo 35. profesionalno sezono, dopolnil 53 let.