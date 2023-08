Veteran Zahavi nerešljiva uganka za celjske nogometaše

Domači so na tekmi ekip, ki jih vodita nekdanja soigralca pri Liverpoolu Robbie Keane in Albert Riera , že v prvem resnejšem napadu napovedali, da želijo čim prej doseči zadetek. Celjski vratar Matjaž Rozman je moral hitro posredovati, nato pa biti dolgo časa izredno pozoren, saj je izraelska vrsta pletla obroč okoli njegovih vrat. Nekajkrat je moral posredovati, največ dela v uvodu pa je imel v osmi minuti, ko je po kotu in strelu Dora Peretza s pomočjo vratnice odbil žogo, ki je prišla do Erana Zahavija , toda tudi po njegovem poskusu iz bližine je bil na pravem mestu.

Celjani so zabeležili prvi evropski poraz v sezoni na gostovanjih, na prejšnjih dveh so zmagali. Gostovanje v Tel Avivu je pokazalo, da bodo imeli težko delo, če se bodo želeli uvrstiti v konferenčno ligo, saj se je Maccabi pokazal kot odlična ekipa, ki bi lahko zmagala še z večjo razliko. Da ni bilo tako, je zaslužen predvsem vratar Celjanov Matjaž Rozman .

Celjani so se bili na začetku prisiljeni braniti, le nekajkrat so prišli na polovico tekmecev, Aljoša Matko je sprožil tudi dva strela, po prvem je žogo poslal točno v roke vratarju Danielu Peretzu, pri drugem pa čez gol. Po njegovih poskusih je bilo videti, da so se Slovenci, ki so nastopili brez kaznovanega Luke Bobičanca, otresli pritiska, a ni bilo tako. Sledil je namreč nov val napadov gostiteljev, ki so v 22. minuti prišli do želenega vodstva.

Žan Karničnik je v kazenskem prostoru pohodil nogo Yonatana Cohena, ta je teatralno padel, litovski sodnik je najprej odmahnil z roko, nato pa vendarle moral na ogled posnetka, po katerem se je odločil za enajstmetrovko. To je zanesljivo izvedel izraelski reprezentant, veteran Zahavi. Njegova ekipa je nato še nekaj časa napadala, a gosti so počasi vzpostavljali ravnotežje, v 29. minuti pa prišli do izenačenja. Po lepi akciji celotnega napada je do strela prišel Mario Kvesić, izraelski vratar je s parado žogo odbil, toda na pravem mestu se je znašel Gregor Bajde, ki jo je spravil za golovo črto.