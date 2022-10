Vetrih obesil kopačke na klin

Amedej Vetrih, ki ga je leta 2018 doletela tudi dopinška afera, zaradi katere je bil pol leta suspendiran, se je najbolje znašel na položaju vezista. Kariero je začel pri Gorici, bil pa je tudi član Parme, Domžal, Rizesporja in nazadnje Gaziantepa.

"Amedej Vetrih je naznanil, da zaključuje profesionalno nogometno kariero! Vezist je v rumenem v štirih sezonah zbral 108 nastopov in dosegel 15 zadetkov. Kasneje je uspešno igral v Turčiji in tudi za reprezentanco Slovenije. Amo, hvala za vse in srečno na novi poti!" so ob slovesu na Twitterju zapisali pri domžalskem klubu.

Še 19 nastopov več je Vetrih zbral v dresu Gorice, s katero se je leta 2014 veselil naslova pokalnega prvaka. Ta uspeh je tri leta kasneje ponovil tudi v Domžalah.

Za člansko reprezentanco je igral 14-krat, zadnjič lani proti Rusiji. Debitiral je prvega septembra 2017 na gostovanju na Slovaškem, ko je Slovenijo vodil Srečko Katanec.