Vezist Juventusa Fagioli v preiskavi zaradi športnih stav

Dvaindvajsetletnega člana italijanske nogometne reprezentance Nicolo Fagiolija sumijo, da je uporabljal različne identitete, ko je vplačeval stave na neuradnih oziroma ilegalnih spletnih mestih, so za francosko tiskovno agencijo AFP potrdili pri italijanski zvezi.

Ta je nogometaša, ki je bil izbran za najboljšega igralca do 23 let v pretekli sezoni italijanske serie A, začela preiskovati avgusta, so predstavniki zveze potrdili za agencijo AFP. Po poročanju italijanskih medijev je preiskavo odprlo tudi italijansko državno tožilstvo v Torinu.