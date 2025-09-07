Vezist, ki je bil leta 2018 vreden 35 milijonov, podpisal za Maribor

Maribor je pripeljal eno odmevnejših okrepitev v zgodovini slovenskega nogometa. Za vijoličaste je do poletja 2027 podpisal Jean Michael Seri, ki je 58-krat oblekel dres Slonokoščene obale, med francosko elito zbral kar 115 nastopov, v Premier ligi pa zaigral 32-krat. Na vrhuncu svoje kariere je bil vreden kar 35 milijonov evrov.

Jean Michael Seri se je med zvezde izstrelil leta 2017, ko je v dresu Nice nastopal v francoski Ligue 1. Po podatkih Transfermarkta je bil januarja 2018 vreden kar 35 milijonov evrov, decembra istega leta pa je za 30 milijonov prestopil v angleški Fulham. Kasneje je igral še za turški Galatasaray, nazadnje pa nosil dres savdskega Al Orobaha. V Maribor se je preselil kot prost nogometaš. "Z veseljem pozdravljamo Serija v Maribor. Bil je ključni igralec v najboljših ligah po svetu, njegove izkušnje pa bodo ekipi prinesle moč in vodstvo. Njegova mirnost, tehnična kakovost in vodstvene značilnosti na igrišču bodo pozitivno vplivale na ekipo ter pomagale pri namenu, da bomo igrali nogomet, ki ga želimo," je za spletno stran kluba pojasnil vodja nogometnih operacij Cem Basgul.

Seri: Poznam zgodovino Maribora, klub si zasluži, da se vrne v elitno tekmovanje

Po podpisu pogodbe je o svojih ciljih spregovoril tudi 34-letni vezist: "Ne razmišljam o tem, kaj vse sem storil v preteklosti. Raje rečem, da zdaj začenjam kariero. Še vedno sem mlad, po načinu življenja, a tudi pogledu na nogomet je prisotna velika mera strasti. Pri tem pa ni pomembno, kje sem v določenem trenutku kariere. Zdaj sem v Mariboru in tukaj začenjam novo pot, z velikimi ambicijami. Želim pomagati klubu, da pride tja, kamor si zasluži. Poznam zgodovino Maribora, ki je igral v Ligi prvakov. Ta klub si zasluži, da se vrne v elitno tekmovanje in s tem je povezan moj cilj v tem klubu. Odločitev je bila lahka, saj poznam lastnika. Sva prijatelja, gre za prijetnega, strastnega predsednika, ki želi tukaj zgraditi nekaj velikega in ima velike ambicije. Vesel sem, da sem se mu pridružil. Ko me je poklical in dejal, da me potrebuje, nisem imel pomislekov. To je olajšalo odločitev. Vesel sem, da sem se pridružil klubu in storil bom vse, kar je v mojih močeh, da bi pomagal k uresničitvi skupnih ciljev."

Seri trenutno okreva po težki poškodbi mišice, v nadaljevanju jesenskega dela slovenskega prvenstva pa naj bi se novim soigralcem pridružil tudi na igrišču. "Šel bom dan za dnem na poti do okrevanja in se, upam, kmalu pridružil ekipi. Trenutno ne morem reči, kdaj bom znova pripravljen za igro, toda s fizioterapevti, kondicijskimi trenerji in strokovnim štabom bomo storili vse, da poskrbimo, da bom stoodstotno pripravljen pri namenu, da bi lahko pomagal ekipi. Ne samo izkušnje, prinašam tudi kakovost. Tukaj je že precej zelo dobrih igralcev, rad bi se jim pridružil, da nam uspe nekaj posebnega v obdobju, ki ga bom preživel tukaj. Videl sem, da premoremo veliko kakovosti. Moramo pa postati ekipa, v tem namenu želim prispevati svoj delež," je dodal izkušeni zvezni igralec.

Ekipo okrepila še dva vezista: mladi slovenski reprezentant in 21-letni Ekvadorec