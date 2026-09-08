Scott McTominay uspešno prestal operativni poseg na srcu

" Scott McTominay je v torek zjutraj v bolnišnici Spire Manchester prestal postopek ablacije. Operacija je bila v celoti uspešna ," so pri Napoliju zapisali v izjavi za javnost. " McTominay bo dva tedna počival, nato pa nadaljeval vadbo ," so še dodali.

Devetindvajsetletni McTominay je ključen igralec Napolija, odkar se je leta 2024 pridružil klubu iz Manchester Uniteda. Na 82 tekmah je dosegel 27 golov. Pri Napoliju so že pred tem sporočili, da bo McTominay izpustil prihajajoče tekme škotske reprezentance v ligi narodov proti Sloveniji (dve tekmi), Švici in Severni Makedoniji.

Napoli, ki je na uvodnih treh tekmah sezone v serie A zbral le tri točke, bo v sredo v ligi prvakov gostil Arsenal, pred reprezentančnim premorom pa ga čakata še tekmi domačega prvenstva proti Bologni in Fiorentini.