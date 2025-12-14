Vezist Tottenhama znova zasačen s smejalnim plinom: 'Bil sem v depresiji'

Yves Bissouma je za londonski klub nazadnje zaigral avgusta na prijateljski tekmi proti münchenskemu Bayernu. Poleg težav ob robu igrišča 29-letnik trpi tudi zaradi poškodbe gležnja. Prejšnjega avgusta je bil prvič zasačen pri uporabi "hipijevskega kreka", ki ga je vdihoval iz balona. Takrat je nekaj tekem odsedel in bil primoran plačati tudi kazen.

Prejšnji teden pa si je reprezentant Malija znova privoščil vdihavanje smejalnega plina. Po angleških časnikih je zaokrožila fotografija, ki je znova pod drobnogled postavila značaj afriškega vezista. Bissoumaju so julija vdrli v hišo in mu ukradli za več kot milijon evrov dragocenosti. Travmatični dogodek je na 29-letnika očitno pustil dolgotrajni psihični učinek.

"Rad bi se opravičil našim navijačem. Vem, da tega ne bi smel početi. Ni dobro zame, mojo družino ali klub. Mojega očeta je zagrabila panika, ko je videl fotografijo. Poskušal sem ga prepričati, da v resnici nisem takšen. Težko mi je bilo," je v pogovoru za medije priznal Bissouma.