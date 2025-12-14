Svetli način
Nogomet

Vezist Tottenhama znova zasačen s smejalnim plinom: 'Bil sem v depresiji'

14. 12. 2025

L.M.
2

Julija so zamaskirani roparji vdrli v hišo Yvesa Bissoumaja in odvzeli za več kot milijon evrov lastnine vezista Tottenhama. Reprezentanta Malija je to očitno popolnoma strlo. Prejšnji teden je po otoških medijih znova zaokrožila fotografija, na kateri Bissouma vdihava smejalni plin. V podoben incident je bil vpleten že lani, ko je bil na račun tega suspendiran s strani kluba.

Yves Bissouma
Yves Bissouma FOTO: AP

Yves Bissouma je za londonski klub nazadnje zaigral avgusta na prijateljski tekmi proti münchenskemu Bayernu. Poleg težav ob robu igrišča 29-letnik trpi tudi zaradi poškodbe gležnja. Prejšnjega avgusta je bil prvič zasačen pri uporabi "hipijevskega kreka", ki ga je vdihoval iz balona. Takrat je nekaj tekem odsedel in bil primoran plačati tudi kazen.

Yves Bissouma med vdihavanjem smejalnega plina
Yves Bissouma med vdihavanjem smejalnega plina FOTO: X

Prejšnji teden pa si je reprezentant Malija znova privoščil vdihavanje smejalnega plina. Po angleških časnikih je zaokrožila fotografija, ki je znova pod drobnogled postavila značaj afriškega vezista. Bissoumaju so julija vdrli v hišo in mu ukradli za več kot milijon evrov dragocenosti. Travmatični dogodek je na 29-letnika očitno pustil dolgotrajni psihični učinek.

"Rad bi se opravičil našim navijačem. Vem, da tega ne bi smel početi. Ni dobro zame, mojo družino ali klub. Mojega očeta je zagrabila panika, ko je videl fotografijo. Poskušal sem ga prepričati, da v resnici nisem takšen. Težko mi je bilo," je v pogovoru za medije priznal Bissouma.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Smejalni plin naj bi vdihoval zaradi težav z duševnim zdravjem, ki jih je imel po vdoru: "Mislil sem si 'O moj bog, poglej, kaj so storili. Vzeli so vse moje ure in dragocenosti, vse so vzeli.' Sem duševno zdrav in močen Afričan, toda ta incident je v meni nekaj zlomil, nekaj, za kar nisem vedel, da obstaja. Začel sem se boriti s strahom, anksioznostjo, depresijo in nespečnostjo. To ni izgovor za moje početje, zgolj pojasnilo. Upam, da me bodo naši navijači razumeli."

