Trije vlogerji 'vdrli' v notranjost nekdanjega stadiona Jana Oblaka

To so storili nadvse previdno z namenom, da svetu prikažejo trenutno stanje nekoč kultnega nogometnega objekta v središču Madrida, na katerem so v preteklosti orožje položili največji klubi na stari celini.



Danes je madridski Atletico del ožjega klubskega svetovnega vrha, ki s pravilno usmerjeno kontinuiteto dela na trenerskem položaju in okostjem moštva kljubuje milijonskim vložkom ostalih najuspešnejših evropskih kolektivov. Nova lepotica Wanda Metropolitano je odprla svoja vrata pred slabima dvema letoma in že letos gostila veliki finale elitne Lige prvakov, v katerem se je Liverpool po 14 letih znova razveselil naslova evropskega klubskega prvaka.



Več o tem, kako danes izgleda nekdanje domovanje našega Jana Oblaka in druščine, si lahko ogledate v priloženem videu!