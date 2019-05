Vicente del Bosque brez dlake na jeziku: Guardiola bo za španski narod večni izdajalec

Vicente del Bosque je v posebni radijski oddaji 'El Partidazo de Cope' na Radiu Marca govoril o številnih nogometnih aktualnostih. Med drugim se je dotaknil trenutnega stanja v svojem nekdanjem klubu Realu in vlogi Josepa "Pepa" Guardiole v razvoju trenerskega posla. "Najhuje, kar se je Realu lahko zgodilo, so številne menjave na trenerski klopi. Vsi trije ( Julen Lopetegui , Santiago Solari in Zinedine Zidane ) nedvomno zelo dobro poznajo aktualno moštvo, a so jih tokrat rezultati in tudi dejavnik športne sreče pustili na cedilu. Madridčani imajo ne glede na vse pretrese v minuli sezoni še vedno odlično moštvo, ki pa letos ni izpolnilo začrtanih ciljev," je uvodoma dejal del Bosque in v nadaljevanju priznal, da bi se, če bi se že moral odločiti med zvezdnikoma Paris Saint Germana Kylianom Mbappejem in Neymarjem jr.-jem , odločil za prvega. "Je veliko bolj preprost in dojemljiv nogometaš kot Neymar. Proti slednjemu sicer nimam nič, saj gre prav tako za izjemnega nogometaša, ki pa bolj kot na moštvo gleda na lastno statistiko. Že to, da se iz tebe norca delajo tudi otroci, in te oponašajo na ulici, kako padaš za vsako stvar, zagotovo ni najboljša reklama za nogometaša, ki nekega dne želi osvojiti zlato žogo."

Španska članska izbrana vrsta je po izjemni prevladi med letoma 2008 in 2012, ko ji je uspel neverjeten podvig s tremi zaporednimi zmagami na evropskem oziroma svetovnem prvenstvu, v zadnjem obdobju pod vodstvom selektorja Luisa Enriqueja doživela t. i. zamenjavo generacij. "Imamo dobro reprezentanco s kakovostnimi nogometaši. Upam in želim si, da bi nekega dne znova osvajali najmočnejše turnirje v nizu. Prepričan sem, da lahko že na naslednjem velikem tekmovanju (EP 2020) konkuriramo za najvišja mesta," je poudaril ta 68-letni brkati mož iz Salamance in v povezavi s 'furijo' pristavil naslednje: "Verjamem, da bo selektor Enrique kos tej sicer zahtevni nalogi. Izbrana vrsta je vsekakor v dobrih rokah," je bil kratek in jedrnat naš tokratni sogovornik.



O pomožni videotehnologiji (VAR) ima Bosque deljeno mnenje: "Po eni strani bo VAR pripomogel k večji pravičnosti, po drugi pa bo nogomet kot takšen izgubil vsaj del svoje duše v smislu nepredvidljivosti in človeških napak. V vsakem primeru bo nekdo oškodovan, spet drugi pa se bo veselil polnega izkupička." Prav uporaba VAR-a je v iztekajoči se sezoni najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu dvignila nemalo prahu ob odobravanjih na eni in zadržkih na drugi strani. "Da nekaj razčistimo, Liverpool in Tottenham sta si finale močno zaslužila. V prvi vrsti zaradi enormne želje in ne nazadnje kakovosti obeh moštev, ki sta z gledljivo igro skozi sezono privabili nasmehe na obraze številnih ljubiteljev našega športa. Če bi moral staviti na to, kdo bo slavil v finalu, bi vlogo manjšega favorita pripisal Liverpoolu," je z zanimivim odgovorom postregel prekaljeni trenerski lisjak.



Najzanimivejši del pa je del Bosque pustil za konec druženja, ko je na vprašanje o pomenu oziroma vplivu "Pepa" Guardiole na razvoj trenerskega poklica odgovoril: "Nihče ni popoln, saj vsi delamo napake. Toda Josep je morda največjo storil s tem, ko se je politično opredelil in obenem dal jasno vedeti, da si želi katalonske neodvisnosti. Karkoli bo še dosegel na svoji sicer že uspešni trenerski poti, bo zaradi političnih prepričanj v svoji domovini obravnavan kot veliki izdajalec. To pa je breme, ki si ga sam nikakor ne bi želel nositi,"je zaključil Vicente del Bosque.