Victor Sanchez za zgodovino

Prvi gol na tekmi je dosegel povratnik v udarno zasedbo Ivan Durdov , piko na i pa je v drugem polčasu postavil vroči Raul. Na zadnjih petih tekmah je zabil kar šest golov. Olimpija je drugič letos premagala ekipo Primorja in s tem niz neporaženosti v treh različnih tekmovanjih podaljšala na 17 tekem! Tega do sedaj ni uspelo doseči še nobenemu trenerju v zgodovini kluba.

"Pričakovali smo motivirano ekipo Primorja, ne pa tudi tako močnega vetra. Smo se pa uspeli na situacijo prilagoditi bolje kot domačin. Zadeli smo hitro in to v polčasu, v katerem zaradi vetra praktično nisi mogel podati žoge naprej. Prednost je bila zadostna. Pametno smo se postavili in s pravo mero osredotočenosti uspešno prišli do premora. Kasneje je bilo zaradi vetra lažje. Izkoristili smo priložnost, zasluženo povedli in tako mirno sklenili obračun," je nadaljeval strateg zeleno-belih.