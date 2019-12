Vidal 'tarča' rdečih vragov?!

Prav 'rdeči vragi' obupano iščejo nove obraze za osvežitev očitno vse bolj naveličanega igralskega kadra, ki niti pod razno ne izkorišča svojega dejanskega potenciala.



Slabe predstave v domači Premier ligi in temu primerno skromen točkovni izkupiček so prižgali rdeči alarm v vodstvu Manchester Uniteda. Če gre verjeti poročanju spletnega portala FcInterNews je blizu prihoda na kultni Old Trafford izkušeni vezist Barcelone Arturo Vidal, ki nikakor ne najde svojega prostora pod katalonskim soncem. Nezadovoljen s številom minut, ki jih preživi na zelenici, je med vrsticami že napovedal skorajšnji odhod s Camp Noua. "Po koncu jesenskega dela prvenstva se bom dokončno odločil, kako naprej. Če bom začutil, da nisem v resnejših kombinacijah trenerja Ernesta Valverdeja, bom primoran poiskati nov izziv. Manchester United? Velik klub z bogato tradicijo," je v enem od intervjujev za španski TV3 nekoliko skrivnostno dejal čilenski reprezentant, ki je na novinarjevo vprašanje o dobrih odnosih med podpredsednikom Uniteda Edom Woodwardom in njegovim agentom Fernandom Felicevichem, odgovoril: "Da, dobro se poznata. Še več, sta zelo dobra prijatelja, a to v tem trenutku ne igra nobene vloge."