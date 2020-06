Vidal jasen: Če tega ne morem dobiti v Barceloni, je bolje, da odidem

Arturo Vidal sicer priznava, da se v katalonski prestolnici počuti naravnost odlično, a da mu manjka več minut na igrišču, kar je priznal tudi po visoki prvenstveni zmagi Barcelone nad Mallorco (4:0). "Imam fenomenalne soigralce, mesto je prekrasno, ljudje prijazni, toda želim imeti pomembnejšo vlogo v moštvu," je Vidal že uvodoma dal vedeti, kaj ga najbolj muči in v nadaljevanju šel še korak dlje ter izpostavil naslednje: "Ni nujno, da igram prav na vsaki tekmi, ampak želel bi igrati več na najpomembnejših obračunih. Proti močnim tekmecem in na tekmah, kjer se odločajo največje stvari. Če tega ne morem dobiti v Barceloni, je bolje, da odidem."

Robustni Čilenec je prispel na Camp Nou poleti 2018 iz vrst münchenskega Bayerna in v tem času zbral 33 nastopov, od katerih se je le na 13 znašel v udarni enajsterici aktualnih španskih državnih prvakov. Vidal med drugim poudarja, da bi bil morebitni prestop k milanskemu Interju zadetek v polno, še posebej zato, ker bi znova združil moči z Antonijem Contejem. "S Contejem imava odličen odnos, saj ve, da sem rojeni zmagovalec in da mi lahko zaupa v vsakem trenutku," je še pristavil Arturo Vidal, ki je s Contejem sodeloval med letoma 2011 in 2014, ko sta bila vsak v svoji vlogi člana torinskega Juventusa.