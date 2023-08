Neokusni Vidal: Moj prvi gol sem zabil Hannovru. Vratar je potem trpel za depresijo in se je ubil

Arturo Vidal se je na platformi Twitch v neposrednem prenosu razgovoril o svojih dosežkih v nemški nogometni ligi. Konkretno je omenil zadetek za Bayer Leverkusen, katerega član je bil takrat, na tekmi Bundeslige leta 2007 proti Hannovru. Čuvaj mreže Hannovra je bil takrat zdaj že pokojni nemški reprezentant Robert Enke. "To je bil moj prvi gol v Evropi z Bayer Leverkusnom. Hej, vratar je potem trpel za depresijo in se je ubil," je udaril Vidal. Z nepremišljeno izjavo je spomnil na tragično usodo nemškega vratarja, ki si je novembra 2009 vzel življenje. Kasneje se je sicer izkazalo, da je več let trpel za depresijo. Vidal si je znova pridobil veliko medijske pozornosti, vendar pa je s povsem neprimerno pripombo požel zgolj negativno publiciteto.