Vidal se iz rešitve spreminja v vedno večjo težavo Barcelone

"Z Judeži se ne bori, oni se obesijo sami," se glasi zadnja objava Artura Vidala , vezista Barcelone , ki je z nekaj objavami na družbenih omrežjih še dodatno prilil olje na ogenj nezadovoljstva, ki po slabih predstavah (predvsem v španskem prvenstvu) trenutno vlada na Camp Nouu. Vidal se je oglasil že po zmagi nad Tottenhamom v Ligi prvakov, ko je tekmo spet začel na klopi, in nato na Instagramu objavil jeznega smeška.

Čilski vezist je svojo zadnjo objavo na Instagramu, ki govori o Judežih, hitro izbrisal, že v eni prejšnjih objav pa je ob fotografiji s sinom zapisal, da ga uči, kako se bori v vojnah. Številni si njegovo pisanje razlagajo z nezadovoljstvom nad likom in delom glavnega trenerja Ernesta Valverdeja, ki mu je v prvenstvu do zdaj le dvakrat namenil priložnost od prve minute. Nogometaš, ki je v klub prišel kot rešitev za težave na sredini igrišča (predvsem v smislu borbe in nepopustljivosti), zdaj postaja vedno večja težava.

ARTURO

Paulinho za zdaj dobiva primerjave

"Na Camp Nouu so Vidala vedno videli kot tipa, ki bi izboljšal slačilnico, ne pa nekoga, ki bi jo razdrl," piše dnevnik AS. "Jasno je, da so primerjave s Paulinhom neizogibne. Ko je Čilenec komajda začel igrati v tej sezoni (172 minut), je Brazilec že rešil nekaj tekem v korist Blaugrane. Zato vezista prosijo za potrpežljivost, češ da bo že dobil priložnost za igro. Ernesto Valverde je o Vidalu razmišljal za tekmo s Tottenhamom, na koncu pa je obsedel na klopi, igral je Arthur. Enako se je špekuliralo pred tekmo na Mestalli, odločitev trenerja pa je bila enaka kot za tekmo v Ligi prvakov."

Direktor Barce in legenda kluba Guillermo Amor je za televizijo Movistar+ prejšnjo nedeljo spregovoril o potezah Čilenca, a zatrdil, da v njegovih zapisih ne vidi nič slabega. ASdodaja, da klub za zdaj gleda v drugo smer, kot da se ne dogaja nič, čeprav se "bojijo, da se bo nekega dne zanetil res velik požar".

"Nihče ni govoril z nogometašem. Smo v trenutku, ko se govori in počne veliko reči na družbenih omrežjih. V tistem trenutku se mi ni zdelo nič takšnega, tisti dan sem šele slišal za to,"je Vidala branil Amor.