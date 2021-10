Arturo Vidal in Josip Iličić avtomobilska nostalgika

Arturo Vidal ni samo ljubitelj avtomobilov, ampak tudi zbiralec različnih, predvsem prestižnih štirikolesnikov. V svoji kolekciji ima že kar nekaj dragih primerkov, nova pridobitev pa je Fiat Panda, vendar tista iz originalne serije, ki je ne izdelujejo več že kar nekaj let. Avtomobil, za katerega bi prej pričakovali, da se bo vanj usedel dostavljalec hrane, kot pa profesionalni nogometaš. Običajno se dobro plačani profesionalni nogometaši na trening ali tekmo pripeljejo v limuzinah prestižnih znamk, Vidal pa je tokrat resnično presenetil vse.

A je zelo zadovoljen, saj, verjeli ali ne, je bil avto Fiat Panda že kar nekaj časa na njegovem seznamu želja. Očitno je moral biti precej potrpežljiv, kot pišejo, je približno eno leto čakal, da je postal lastnik tega avtomobila. Velik navdušenec nad tem legendarnim italijanskim modelom avtomobila je tudi nekdanji italijanski reprezentant Roberto Baggio.

"Prijetno je priti na trening. Življenje mi je dalo toliko možnosti, vendar sem zadovoljen z majhnimi stvarmi," je na Twitterju objavil 34-letni nogometaš ob prihodu na trening milanskega Interja, ob tem pa zapisal tudi: "Zakaj bi si želel veliki avto ali džipa, če imam mojo Pando?". Za poznavalce še tile podatki o Vidalovi "garaži", v njej so tudi: rdeč Ferrari 488 Spider (doseže hitrost 330 km/h), McLaren 720S, črni Brabus Amg G700, Volvo XC 90 in starodobnik Borgward Isabella (izdelovali so ga v Bremnu med leti 1954 in 1962).