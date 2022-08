V Ljubljani se je prvih treh točk v sezoni veselila ekipa Pomurja. Aktualne državne prvakinje so s 4:0 premagale Olimpijo. Gostje so bili dominantne in suverene, predvsem pa učinkovito, ko je bilo to treba. Prvi gol je v 20. minuti dosegla kapetanka Špela Kolbl , ki je zadela po imenitni akciji celotne ekipe. Akcija se je začela na desni strani, sklenila pa z golom na daljši levi vratnici Olimpijinega gola. Pomurke so na odmor odšle s prednostjo dveh golov. Po prekinitvi, devetem kotu v prvem delu, je bila pred golom Olimpije, kot poroča uradna spletna stran NZS, najbolj spretna reprezentančna branilka Špela Rozmarič . V 70. minuti je bilo že 0:3, grešila je ožja ljubljanska obramba, napako pa je izkoristila Sara Makovec .

Piko na i visoki zmagi v 25. medsebojni tekmi je postavila Noelle Vilčnik. Pomurkam je uspela generalka za kvalifikacije za ligo prvakinj, prva tekma jih čaka prihodnji teden. "Videli smo, da smo za rang višje od Olimpije. Super smo odigrale, še več golov bi lahko zabile. Pa tudi bolj smo si želele te zmage, srce smo pustile na terenu," je bila v izjavi za uradno spletno stran NZS vesela kapetanka Pomurja Špela Kolbl. "Najprej bi rad čestital puncam za zasluženo zmago. Končni rezultat je previsok. Olimpija je bila na trenutke celo boljša od nas, a v celoti smo bili boljši mi. Naš plus je, ker smo izkoristili svoje priložnosti," je dodal trener Zlatko Gabor. "Vidi se, da so Pomurke tempirale formo za kvalifikacije za Ligo prvakinj. Bolj kot pa je bil naš problem, da nismo izkoristili začetnega presinga in dveh rumenih kartonov. Videlo pa se je tudi to, da so Pomurke boljše fizično pripravljene," je tekmo za spletno stran NZS pokomentiral trener Olimpije Matej Bajde. "Prvih 20 minut smo bile prave, štart v tekmo je bil pravi. Škoda je, ker nismo zdržale do polčasa. Potem bi nam bilo lažje v nadaljevanju. Žalosti pa me, ker smo imeli nekaj polpriložnosti, nismo pa na celi tekme pošteno pomerile proti golu," pa je dodala Manja Rogan, kapetanka ŽNK Olimpije Ljubljana.

Izid, 1. ŽNL:

ŽNK Olimpija Ljubljana – ŽNK Nona Pomurje Beltinci 0:4 (0:2)

Kolbl 20., Rozmarič 40., Makovec 70., Vilčnik 81.