'Od začetka tekme se je videlo, da smo pod pritiskom'

Čeprav so se v zgodnjem delu prvega polčasa Celjani znašli v rezultatskem zaostanku, jih je z mojstrsko izvedenim prostim strelom v 34. minuti v igro vrnil neutrudni hrvaški napadalec Mario Kvesić. Tudi ko so varovanci trenerja Vitorja Campelosa preobrnili potek dogodkov na igrišču in ob pomoči domačih navijačev povedli z 2:1, se gostje iz Albanije niso predali in v prvem delu podaljška izid vnovič izenačili (2:2). Vse do "loterije" izvajanja enajstmetrovk, v kateri so bili aktualni slovenski državni prvaki prepričljivo boljši (4:1), je bilo razmerje moči na zelenici stadiona Z'dežele precej izenačeno. "Vedeli smo, da bo tudi povratni obračun v Celju zelo zahteven za naše moštvo. Od uvodnega sodnikovega žvižga se je čutilo, da igramo pod pritiskom. Pomembnost tekme je naredila svoje," je le nekaj trenutkov po srečnem razpletu dejal strelec skupno štirih zadetkov za Celjane na dveh tekmah tekmah z Egnatio Mario Kvesić.

Celjski kapetan Mario Kvesić je bil nedvomno najbolj zaslužen za napredovanje aktualnega slovenskega državnega prvaka v tretji kvalifikacijski krog za elitno Ligo prvakov. FOTO: NK Celje

"Kot sem dejal že v napovedi pred povratnim obračunom, je bila ta tekma zelo pomembna tako za naš klub kot za celotno državo Slovenijo. Jasno je, da nismo odigrali najboljše tekme, a na koncu največ šteje zmaga in napredovanje v naslednji kvalifikacijski krog. V naslednjih dneh bomo morali podrobneje analizirati vse naše napake in se dobro pripraviti na naslednjega tekmeca," je še dodal Kvesić. Tudi strateg Celjanov Campelos je v uvodni izjavi po uvrstitvi v tretji kvalifikacijski krog za Ligo prvakov izpostavil prav pomembnost tekme, ki je po Portugalčevih besedah bržkone vplivala na podobo "njegovega" moštva na zelenici.

Svit Sešlar v boju z dvojcem iz vrst albanske Egnatie na povratnem obračunu v Celju. FOTO: Luka Kotnik