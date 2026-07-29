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Nogomet

'Od začetka tekme se je videlo, da smo pod pritiskom'

Celje, 29. 07. 2026 08.54 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Celje - Egnatia

Celjski nogometaši so dokaj srečno in spretno prišli do napredovanja v tretji krog kvalifikacij za elitno Ligo prvakov. Po boljšem izvajanju enajstmetrovk so varovanci portugalskega trenerja Vitorja Campelosa izločili neugodno albansko Egnatio in se bodo za uvrstitev v play-off kvalifikacij omenjenega tekmovanja pomerili z armenskim Araratom.

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Čeprav so se v zgodnjem delu prvega polčasa Celjani znašli v rezultatskem zaostanku, jih je z mojstrsko izvedenim prostim strelom v 34. minuti v igro vrnil neutrudni hrvaški napadalec Mario Kvesić. Tudi ko so varovanci trenerja Vitorja Campelosa preobrnili potek dogodkov na igrišču in ob pomoči domačih navijačev povedli z 2:1, se gostje iz Albanije niso predali in v prvem delu podaljška izid vnovič izenačili (2:2).

Vse do "loterije" izvajanja enajstmetrovk, v kateri so bili aktualni slovenski državni prvaki prepričljivo boljši (4:1), je bilo razmerje moči na zelenici stadiona Z'dežele precej izenačeno. "Vedeli smo, da bo tudi povratni obračun v Celju zelo zahteven za naše moštvo. Od uvodnega sodnikovega žvižga se je čutilo, da igramo pod pritiskom. Pomembnost tekme je naredila svoje," je le nekaj trenutkov po srečnem razpletu dejal strelec skupno štirih zadetkov za Celjane na dveh tekmah tekmah z Egnatio Mario Kvesić.

Celjski kapetan Mario Kvesić je bil nedvomno najbolj zaslužen za napredovanje aktualnega slovenskega državnega prvaka v tretji kvalifikacijski krog za elitno Ligo prvakov.
Celjski kapetan Mario Kvesić je bil nedvomno najbolj zaslužen za napredovanje aktualnega slovenskega državnega prvaka v tretji kvalifikacijski krog za elitno Ligo prvakov.
FOTO: NK Celje

"Kot sem dejal že v napovedi pred povratnim obračunom, je bila ta tekma zelo pomembna tako za naš klub kot za celotno državo Slovenijo. Jasno je, da nismo odigrali najboljše tekme, a na koncu največ šteje zmaga in napredovanje v naslednji kvalifikacijski krog. V naslednjih dneh bomo morali podrobneje analizirati vse naše napake in se dobro pripraviti na naslednjega tekmeca," je še dodal Kvesić. 

Tudi strateg Celjanov Campelos je v uvodni izjavi po uvrstitvi v tretji kvalifikacijski krog za Ligo prvakov izpostavil prav pomembnost tekme, ki je po Portugalčevih besedah bržkone vplivala na podobo "njegovega" moštva na zelenici.

Svit Sešlar v boju z dvojcem iz vrst albanske Egnatie na povratnem obračunu v Celju.
Svit Sešlar v boju z dvojcem iz vrst albanske Egnatie na povratnem obračunu v Celju.
FOTO: Luka Kotnik

"Obe moštvi sta bili pod pritiskom, toda mi smo bili pred prvo tekmo postavljeni v vlogo favorita. In ko si favorit, si še bolj pod drobnogledom vseh deležnikov. Veseli me, da so igralci zdržali vse skupaj in da se lahko zdaj za trenutek malce poveselimo. V soboto nas že čaka nova prvenstvena preizkušnja, nato pa pride na vrsto Ararat," je pogled k novim domačim in mednarodnim izzivom že usmeril portugalski strokovnjak na začasnem delu v Celju.

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