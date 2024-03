Videm – mesto, kjer je poskrbljeno za vse, še posebej za nogometne junake

Prva oddaja Vsi Za Naše! vas je spustila v dom Benjamina Verbiča. Spoznali smo kaos Aten in dinamično življenje vseh treh slovenskih nogometašev, ki tam igrajo. Obisku grške prestolnice je sledilo popotovanje po Italiji. V ponedeljek po Masterchefu boste v drugi oddaji Vsi Za Naše! pobližje spoznali Jako Bijola in Sandija Lovrića, ki v Vidmu zastopata barve tamkajšnjega Udineseja. Sprejela sta nas prav tako toplo in odprto kot fantje v Atenah, smo se pa prepričali, da je življenje v malem mestecu na drugi strani meje popolnoma drugačno kot v grški prestolnici.

Že sprehod po prijetnem mestecu na poti do prvega srečanja z Jako Bijolom je poslal jasno sporočilo celotni ekipi, ki je skrbela za to, da boste slovenske nogometne junake spoznali v popolnoma drugačni luči. Mir, tišina, čiste ceste in pločniki so v Atenah na žalost redkost, v Vidmu pa na srečo nekaj samoumevnega. Tudi prebivalci Vidma se po mestu premikajo v popolnoma drugačni hitrosti. V primerjavi z Atenčani se na trenutke celo zdi, da po dnevnih opravkih hodijo v počasnem posnetku. Videmčani v dan vstopijo bolj mirno, jutro začnejo s skodelico okusne kave. Preden odprejo vhodna vrata svojih domov in odločno stopijo ven, zagotovo še zadnjič preverijo odsev v ogledalu. Če z videnim niso zadovoljni, svoj odhod brez zadržkov zamaknejo, dokler s svojo opravo niso popolnoma zadovoljni. Po službi si vzamejo čas za pijačo s prijatelji, kosilo v restavraciji z družino ali večerno druženje ob kozarcu dobrega vina. Že po prvem stiku z Vidmom nam je bilo popolnoma jasno, zakaj Jaka Bijol in Sandi Lovrić po mestu venomer hodita z rahlim nasmehom na obrazu. Bijol nam zagotovi, da v primerjavi s Slovenijo tamkajšnji prebivalci z veliko večjim veseljem svoj trdo prigaran denar zapravijo za druženje ob dobri pijači in jedači.

Veselje Jake Bijola in Sandija Lovrića s soigralci v Udineseju FOTO: Profimedia icon-expand

Ogromno dajo na svoj videz, kar nam s svojo opravo potrdi tudi lokalni novinar, ki nam zagotovi, da je njegovi mami tako kot marsikateri pripadnici nežnejšega spola tam "videz ena najpomembnejših stvari v življenju". Ko se z Jako in Sandijem premikamo po mestu, opazimo, da ju številni mimoidoči prepoznajo, a le redki pristopijo. Tisti, ki se vendarle opogumijo, ne zaprosijo za klasičen podpis ali fotografijo. Najpogosteje steče prijeten pogovor o stanju v klubu in predstavah igralcev, ki se zaključi tako, kot se je začel. Z nasmehi in dobro voljo na obeh straneh.

Prej omenjeni novinar Gazzette Dello Sport Nicola Angeli nam je namignil, da je ta pristop lokalnih prebivalcev zavesten. Zavedajo se, da Videm ni veliko mesto, polno prestižnih restavracij, koncertnih prizorišč in nočnih klubov, ki so na žalost prepogosto lahko odločilni dejavniki pri številnih nogometaših, ko se odločajo, kje nadaljevati svojo kariero. Tudi finančno se Udinese ne more primerjati z drugimi velikimi italijanskimi klubi. Klub se prav tako ne more pohvaliti s številnimi lovorikami v svoji zgodovini. Mir, pozitivna energija in dobri življenjski pogoji pa so v resnici vse, kar profesionalni nogometaš potrebuje. Vse to in še več imajo nogometaši Udineseja na voljo in jasno je, da se Sandi in Jaka privilegija dobro zavedata.