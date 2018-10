VIDEO: 6000 funtov kazni za Iannija, ki je provociral Mourinha

Marco Iannije 20. oktobra po golu v 96. minuti pritekel pred Joseja Mourinhain njegove varovance ter se veselil pred njimi. To je Portugalca razjezilo, tako da je malo manjkalo, da v predoru pred garderobami ni prišlo do resnega incidenta. Po tekmi sta se tako Ianni kot Maurizio SarriMourinhu opravičila. FA je še sporočila, da je Ianni v zaslišanju dejanje priznal in ga obžaluje. Mourinho in oba kluba so zaradi dogodkov v tunelu prejeli le opomin pred kaznijo.